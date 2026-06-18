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18 de junio de 2026

EDELMAG SE SUMA A ESTRATEGIA MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PUQ 30/30

​La alianza busca ampliar compromisos locales para disminuir emisiones y fortalecer prácticas sostenibles hacia 2030.

CONVENIO CON EDELMAG (4)

​La Municipalidad de Punta Arenas y Edelmag firmaron este miércoles un convenio de colaboración que incorpora a la empresa eléctrica regional a la iniciativa PUQ 30/30, estrategia comunal orientada a reducir en al menos un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030, en el marco del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). Con esta adhesión, Edelmag se convierte en la sexta entidad en integrarse formalmente a la red de organizaciones comprometidas con las metas ambientales de la comuna.

La firma del acuerdo se realizó en dependencias de la alcaldía y forma parte del proceso de fortalecimiento de la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático. La iniciativa contempla acompañamiento técnico por parte del municipio para la medición de la huella de carbono, el desarrollo de planes de mitigación y la promoción de acciones vinculadas a eficiencia energética, gestión de residuos y economía circular.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la comuna ha asumido un rol de liderazgo a nivel nacional en materia de sustentabilidad y acción climática. "Como ciudad estamos liderando en nuestro país diversas acciones para reducir la huella de carbono. Estamos cumpliendo los compromisos que nos plantea la normativa y por eso este año volveremos a medir nuestra huella de carbono, siendo una de las primeras ciudades de Chile en realizar este proceso por segunda vez. Esto nos permitirá evaluar los resultados de las medidas implementadas durante los últimos años y proyectar nuevas acciones para seguir avanzando", señaló.

La autoridad comunal enfatizó que los desafíos ambientales requieren la participación de toda la comunidad. "Esto no es solamente una tarea del Gobierno o de la Municipalidad. Necesitamos que toda la ciudad se involucre. Por eso es tan importante contar con el apoyo de Edelmag. Lo que estamos viendo con el cambio climático ya tiene efectos concretos en nuestro entorno y debemos actuar para mitigar sus impactos. La protección del medio ambiente no es solo una obligación normativa; es una responsabilidad ética con las futuras generaciones", agregó.

Radonich valoró además que una empresa estratégica para la región se incorpore formalmente a esta red de colaboración. "Tenemos familias, pequeñas empresas e instituciones que ya se han sumado a este esfuerzo, pero la incorporación de Edelmag entrega una señal muy potente. Demuestra que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida y que, con gestión, compromiso y participación ciudadana, podemos seguir reduciendo nuestra huella de carbono y transformarnos en un ejemplo para otras ciudades", afirmó.

Por su parte, el gerente general de Edelmag, Miguel Castillo, manifestó que la adhesión a PUQ 30/30 está plenamente alineada con la estrategia que la compañía impulsa para avanzar hacia un modelo energético más sostenible. "Estamos muy contentos de sumarnos formalmente a esta línea de trabajo que lidera el municipio. En Edelmag hemos definido una estrategia enfocada en el uso eficiente de la energía, el desarrollo de nuevas fuentes energéticas y la promoción de iniciativas como la electromovilidad. Todo esto apunta a seguir entregando un suministro confiable, pero cada vez más sostenible y basado en recursos disponibles en la región", indicó. 

El ejecutivo explicó que la empresa actualmente desarrolla proyectos de energías renovables en distintos puntos de Magallanes. "Recientemente obtuvimos la resolución de calificación ambiental para un proyecto de energía renovable en Puerto Williams y estamos evaluando iniciativas para Punta Arenas y Puerto Natales. Nuestro objetivo es complementar la matriz energética regional con nuevas alternativas, incorporando proyectos eólicos e hidráulicos que permitan avanzar hacia una generación más limpia y sostenible", sostuvo.

La firma del convenio se produce además en un momento clave para la comuna, ya que la Municipalidad de Punta Arenas se encuentra actualizando su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, incorporando nuevos mecanismos que permitan acelerar la reducción de emisiones y ampliar la participación del sector privado en el cumplimiento de las metas ambientales locales.

La incorporación de Edelmag permitirá fortalecer la red de organizaciones que participan en la iniciativa PUQ 30/30, sumando nuevas capacidades para avanzar en la reducción de emisiones y en el desarrollo de acciones vinculadas a la eficiencia energética y la sostenibilidad en la comuna.

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