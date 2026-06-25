SENDA MAGALLANES REFUERZA TRABAJO PREVENTIVO Y DESTACA ALIANZAS PARA ENFRENTAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, realizó un balance del trabajo desarrollado durante el primer semestre de 2026, destacando el fortalecimiento de las acciones preventivas, el trabajo intersectorial y las alianzas con distintas instituciones públicas y privadas para abordar el consumo de alcohol y otras drogas en la región.

Durante una entrevista concedida este jueves al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad señaló que estos primeros meses del año han estado marcados por una intensa agenda de actividades orientadas a la prevención, el tratamiento y la integración social.

“Ha sido un semestre de muchas actividades, de mucho trabajo colaborativo con distintas instituciones”, afirmó Arancibia, agregando que el foco ha estado puesto en “seguir reforzando todo el trabajo en el ámbito de la prevención, también en el área de tratamiento y con foco en la integración social”.

La directora explicó que SENDA mantiene una estrecha coordinación con organismos como la Secretaría Regional Ministerial de Educación, el Servicio de Salud Magallanes, instituciones deportivas, culturales y diversas organizaciones comunitarias, con el objetivo de ampliar la cobertura de sus programas.

En el ámbito educativo, destacó el convenio suscrito con el Servicio Local de Educación Pública para fortalecer la prevención del consumo de alcohol y drogas en establecimientos educacionales de la región. “La prevención es algo de todos los días porque finalmente tenemos que llegar antes, tenemos que prevenir situaciones de riesgo y sobre todo en nuestros niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.

Arancibia enfatizó que la estrategia preventiva considera intervenciones universales dirigidas a toda la comunidad escolar, además de acciones focalizadas para grupos que requieren un acompañamiento más específico.

Junto al trabajo en establecimientos educacionales, SENDA también ha fortalecido su presencia en espacios laborales. En ese contexto, destacó iniciativas desarrolladas junto a empresas e instituciones públicas, entre ellas la colaboración con la empresa Oviedo y el trabajo iniciado con el Instituto Antártico Chileno (INACH).

“Tenemos un desafío grande que es trabajar con la dirección aquí en la región, pero también poder llevar esta política preventiva incluso al territorio antártico”, indicó.

En el marco de las actividades asociadas al Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas, que se conmemora este 26 de junio, la directora regional recordó que la prevención es una tarea permanente y que involucra a toda la comunidad.

Asimismo, destacó una reciente jornada orientada a promover la conducción responsable, donde se utilizaron gafas de simulación para demostrar los efectos que produce el consumo de alcohol y cannabis al momento de conducir. Según explicó, la iniciativa permitió evidenciar cómo estas sustancias alteran la capacidad de reacción, la atención y la coordinación motora, aumentando el riesgo de protagonizar siniestros viales.

Respecto a la realidad regional, Arancibia señaló que los estudios realizados por SENDA continúan mostrando al alcohol como la sustancia de mayor consumo en la población adulta, seguido por la marihuana y la cocaína.

“La prevalencia sigue mostrando que principalmente la sustancia que sigue liderando es el alcohol como droga lícita. Luego viene la marihuana y también el consumo de cocaína”, indicó.

La autoridad precisó que los últimos estudios reflejan un aumento en la prevalencia del consumo de alcohol en población adulta, así como una variación en el consumo de marihuana. No obstante, destacó la importancia de analizar estos resultados junto con otros indicadores, como la percepción de riesgo y los factores protectores presentes en la comunidad.

En relación con los jóvenes, valoró los resultados obtenidos en la Encuesta Juventud y Bienestar, instrumento que volverá a aplicarse durante julio en estudiantes de segundo medio de la región. Según detalló, el estudio no sólo mide el consumo de sustancias, sino también aspectos relacionados con el bienestar emocional y social de los adolescentes.

“El último estudio que tenemos, por ejemplo, muestra que nuestros jóvenes en un 80% indican sentirse bastante contentos con su vida”, señaló.

Sin embargo, agregó que los resultados también revelan desafíos importantes, entre ellos el alto tiempo dedicado a redes sociales y videojuegos, así como las dificultades que algunos jóvenes manifiestan para comunicarse con sus padres o cuidadores.

Finalmente, la directora recordó que SENDA dispone de orientación gratuita y confidencial a través de la línea telefónica 1412, disponible las 24 horas del día, además de atención presencial en las oficinas regionales ubicadas en calle Sarmiento 845 de Punta Arenas.

“Van a encontrar en ese espacio una orientación de profesionales si es que hay alguna consulta respecto de cómo acceder, por ejemplo, a un tratamiento o qué hacer en una situación de consumo”, concluyó.





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