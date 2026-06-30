DIPUTADO BIANCHI PLANTEA PROTEGER POR LEY LOS DERECHOS SOCIALES CON UNA "INVARIABILIDAD" SIMILAR A LA OFRECIDA A GRANDES INVERSIONISTAS

Una serie de advertencias sobre el escenario económico nacional, el futuro de los derechos sociales, las leyes de excepción para Magallanes y el desarrollo productivo de la región realizó el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, durante su participación la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el matinal, el parlamentario manifestó su preocupación por el incremento de la deuda pública, luego de la aprobación del endeudamiento por 6.200 millones de dólares, señalando que sus efectos terminarán impactando directamente a la ciudadanía.

"La gente no tiene que pensar que esto... ¿qué le puede importar a mí? Esto lo termina pagando la gente", afirmó.

Bianchi sostuvo que el país enfrenta un escenario complejo debido al aumento de la deuda fiscal y advirtió que, de mantenerse la actual política económica, podrían producirse nuevos recortes presupuestarios en áreas sensibles.

"Vamos a atravesar un tránsito, un camino pedregoso, complejo, difícil en lo económico", señaló.

En ese contexto, expresó su preocupación por la posibilidad de incorporar capitales privados en empresas estratégicas del Estado.

"Está pensando en vender activos públicos como ENAP, podría ser Correos, Codelco. (...) El comienzo de la privatización", sostuvo.

El legislador agregó que una eventual apertura de empresas estatales al mundo privado podría tener consecuencias para Magallanes, particularmente en materias como el subsidio al gas.

"Imagínate que se privatice una parte de ENAP. ¿En qué queda el subsidio al gas para los magallánicos?", cuestionó.

Reforma constitucional para proteger derechos sociales

Uno de los principales anuncios realizados durante la entrevista fue la presentación de una reforma constitucional destinada a establecer la denominada "invariabilidad de los derechos sociales", iniciativa que busca impedir que futuros gobiernos modifiquen beneficios ya consolidados para trabajadores y pensionados.

El parlamentario explicó que, así como el Gobierno propone entregar estabilidad jurídica por hasta 25 años a grandes inversionistas mediante la invariabilidad tributaria, también deberían resguardarse derechos como la Pensión Garantizada Universal, la jornada laboral de 40 horas y otras conquistas sociales.

"Si el gobierno quiere que se proteja por 20 o 25 años la inversión de una gran minera, bueno, yo quiero que se proteja la PGU, quiero que se protejan las 40 horas, quiero que se protejan los temas laborales ya logrados", indicó.

Según explicó, la iniciativa será presentada durante los próximos días y buscará abrir un debate sobre la protección permanente de los derechos sociales.

Preocupación por el futuro de Magallanes

Durante la entrevista también abordó el futuro de las leyes de excepción, la Zona Franca y otros instrumentos que benefician a la región.

Bianchi señaló que existe una tendencia a nivel nacional de cuestionar estos mecanismos, argumentando que Chile mantiene tratados comerciales con numerosos países.

No obstante, defendió la vigencia de la Zona Franca como regulador de precios y afirmó que resulta necesario fortalecerla.

"Los que vivimos en Magallanes necesitamos efectivamente que exista una Zona Franca que nos permita comprar más barato", afirmó.

Asimismo, indicó que observa con atención propuestas que buscan aumentar el IVA y revisar diversos beneficios tributarios, advirtiendo que estos debates podrían afectar directamente a la región.

Desarrollo productivo y salmonicultura

Respecto al crecimiento económico regional, el diputado manifestó su respaldo a la salmonicultura y a otras inversiones que permitan generar empleo, siempre que respeten la normativa ambiental.

Criticó la excesiva burocracia en la tramitación de proyectos de inversión y aseguró que existen miles de millones de dólares paralizados por la denominada permisología.

"Chile necesita destrabar todo lo que tiene que ver con permisología (...) Hay más de 70 mil millones de dólares paralizados", expresó.

En esa línea, sostuvo que la salmonicultura representa una actividad estratégica para Magallanes.

"Yo soy basta ya de ese cinismo. (...) En la medida que se respeten todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, por supuesto que hay que empujar y apoyar y respaldar a empresas, particularmente en la salmonicultura, que generen el empleo que está generando", manifestó.

Seguridad y proyectos para la región

El parlamentario también reiteró su intención de fortalecer las condiciones de seguridad para Magallanes y anunció que continuará impulsando iniciativas destinadas a otorgar mayores resguardos a la región.

Además, reveló uno de sus proyectos personales, consistente en desarrollar viviendas inteligentes destinadas a personas con discapacidad severa que quedan sin redes de apoyo familiar.

"Tengo un sueño (...) casas inteligentes para personas con discapacidad severa, personas que quedan solitas en la vida", comentó.

Finalmente, informó que durante la jornada sostendría una reunión con el gobernador regional para analizar el desarrollo económico de Magallanes, las perspectivas presupuestarias y el avance de proyectos estratégicos vinculados al hidrógeno verde, la salmonicultura y otras iniciativas productivas.

"Soy magallánico, tengo el mayor interés porque esto se desarrolle, crezca (...) quiero que a nuestro territorio le vaya bien, que a la gente le vaya muy bien", concluyó.





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