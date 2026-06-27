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27 de junio de 2026

DIRECCIÓN DEL TRABAJO INFORMA QUE CASI 150 MIL PERSONAS LABORAN BAJO MODALIDAD DE TELETRABAJO Y TRABAJO A DISTANCIA

Un informe del organismo revela que 149.816 trabajadores mantienen este tipo de modalidad laboral en 6.108 empresas del país. En la Región de Magallanes se contabilizan 569 personas desempeñándose bajo estas condiciones.

TELETRABAJO

La Dirección del Trabajo (DT) informó que 149.816 trabajadores y trabajadoras desarrollan actualmente sus funciones bajo las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia en 6.108 empresas del país. Los datos corresponden a los registros electrónicos vigentes ingresados por las empresas a la plataforma institucional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.220.

Según el informe, el 44% de los trabajadores realiza exclusivamente teletrabajo, el 51,2% combina esta modalidad con labores presenciales y el 4,9% desempeña trabajo a distancia. Además, el 96,5% cuenta con contrato indefinido, mientras que el 2,9% tiene contrato a plazo fijo y el 0,6% trabaja por obra o faena.

En el ámbito regional, la Región Metropolitana concentra el 87,1% de quienes trabajan bajo estas modalidades, con 130.462 personas. Le siguen Valparaíso, con 4.307 trabajadores, y Biobío, con 3.506. En la Región de Magallanes se registran 569 trabajadores bajo teletrabajo o trabajo a distancia, mientras que Aysén presenta la menor cifra del país, con 72 personas.

La Dirección del Trabajo recordó que la normativa establece obligaciones para los empleadores, entre ellas garantizar el derecho a desconexión, proporcionar los equipos necesarios, asumir los costos asociados a su uso y resguardar las condiciones de seguridad y salud laboral. Entre 2025 y lo que va de 2026, el organismo recibió 711 denuncias relacionadas con estas modalidades y aplicó 114 sanciones, con multas que superan los $318 millones.


Dirección del trabajo

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