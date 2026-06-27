DIRECCIÓN DEL TRABAJO INFORMA QUE CASI 150 MIL PERSONAS LABORAN BAJO MODALIDAD DE TELETRABAJO Y TRABAJO A DISTANCIA

La Dirección del Trabajo (DT) informó que 149.816 trabajadores y trabajadoras desarrollan actualmente sus funciones bajo las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia en 6.108 empresas del país. Los datos corresponden a los registros electrónicos vigentes ingresados por las empresas a la plataforma institucional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.220.

Según el informe, el 44% de los trabajadores realiza exclusivamente teletrabajo, el 51,2% combina esta modalidad con labores presenciales y el 4,9% desempeña trabajo a distancia. Además, el 96,5% cuenta con contrato indefinido, mientras que el 2,9% tiene contrato a plazo fijo y el 0,6% trabaja por obra o faena.

En el ámbito regional, la Región Metropolitana concentra el 87,1% de quienes trabajan bajo estas modalidades, con 130.462 personas. Le siguen Valparaíso, con 4.307 trabajadores, y Biobío, con 3.506. En la Región de Magallanes se registran 569 trabajadores bajo teletrabajo o trabajo a distancia, mientras que Aysén presenta la menor cifra del país, con 72 personas.

La Dirección del Trabajo recordó que la normativa establece obligaciones para los empleadores, entre ellas garantizar el derecho a desconexión, proporcionar los equipos necesarios, asumir los costos asociados a su uso y resguardar las condiciones de seguridad y salud laboral. Entre 2025 y lo que va de 2026, el organismo recibió 711 denuncias relacionadas con estas modalidades y aplicó 114 sanciones, con multas que superan los $318 millones.

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