PRESIDENTE REGIONAL DEL FA PABLO CIFUENTES CUESTIONA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL GOBIERNO Y LLAMA A CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA DESDE LA OPOSICIÓN

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes Vladilo, realizó un extenso análisis de los primeros 100 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, abordando materias como seguridad, economía, gestión política y el rol que deberá asumir la oposición durante los próximos años.

Consultado por el balance de la nueva administración, Cifuentes sostuvo que “es difícil hacer un balance positivo a estas alturas” y afirmó que, a su juicio, el Ejecutivo “ha dado señales altamente erráticas que no transmite claridad al país”.

El dirigente cuestionó particularmente las prioridades del Gobierno, señalando que “no tenemos aún certeza de qué pasa en materia de seguridad. No tenemos certezas sobre el control migratorio, no tenemos certeza sobre cómo vamos a mejorar la calidad de la educación, sobre cómo mejoramos la calidad de la salud”.

Asimismo, criticó el impacto económico de las medidas impulsadas por el Ejecutivo, asegurando que “hay un aumento sostenido en los precios, se aumentó el precio de los combustibles, a la gente le está costando mucho más llegar a fin de mes”.

Respecto de las expectativas generadas durante la campaña presidencial, Cifuentes indicó que existió una brecha entre las promesas y los resultados observados durante estos primeros meses de gestión.

“Cuando hay un gobierno y un sector político que le ofreció al país respuestas, que le ofreció certezas y le ofreció una manera implacable de actuar ante las necesidades de las personas y eso no se condice con los hechos, en realidad lo que nos muestra es que era simplemente una estrategia de campaña”, afirmó.

Durante la conversación también abordó diversas controversias nacionales, cuestionando lo que calificó como una utilización política de determinados temas públicos. En ese contexto, sostuvo que “hay una manipulación de los datos que ya llega a ser francamente preocupante”.

Según explicó, uno de los principales problemas que observa en la actual conducción política es que las decisiones no estarían siendo tomadas sobre la base de antecedentes objetivos. “Cuando los debates, cuando las discusiones públicas se dan sobre la base de hechos, sobre la base de datos y considerando el conocimiento acumulado que existe en ciertas materias, podemos tener una conversación que sea racional, que sea razonable y que sea a la altura de lo que el país necesita”, señaló.

En materia política, Cifuentes analizó además el posicionamiento de figuras de la oposición en distintos sondeos de opinión. Al respecto, valoró la presencia del ex Presidente Gabriel Boric y del alcalde Tomás Vodanovic entre las figuras mejor evaluadas, aunque enfatizó que las encuestas deben interpretarse con cautela.

“Las encuestas tienden a ser la foto de un momento”, indicó, agregando que “no se puede conducir el actuar político solamente para satisfacer la opinión de las encuestas”.

Respecto del futuro de la oposición, afirmó que el desafío no pasa únicamente por cuestionar al Gobierno, sino por construir una propuesta alternativa para el país.

“Ser oposición no es solamente criticar todo lo que haga el Gobierno”, manifestó. “Nuestro rol de oposición no es solamente eso, sino que también tratar de construir un proyecto político que sea razonable, que sea viable y que le haga sentido, sobre todo a las grandes mayorías”.

Finalmente, el presidente regional del Frente Amplio también abordó el escenario internacional y las declaraciones relacionadas con una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a organismos internacionales, cuestionando la falta de respaldo inicial por parte del Ejecutivo.

“Michelle Bachelet no es solamente una persona del Partido Socialista, sino que es un liderazgo altamente validado, altamente reconocido, no solamente a nivel país, sino que también a nivel internacional”, sostuvo.

Antes de concluir la entrevista, Cifuentes adelantó que se encuentra en la recta final de su periodo al frente de la colectividad en Magallanes. “Ya me quedan los últimos meses como presidente del partido. Así que también ahí pronto estaremos mostrando novedades”, comentó.





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