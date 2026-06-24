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24 de junio de 2026

FUNDACIÓN INTEGRA MAGALLANES Y DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ REALIZAN SEMINARIO PARA FORTALECER PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON ENFOQUE DE DERECHOS

El encuentro se enmarca en el convenio de colaboración entre ambas instituciones, convocando a equipos educativos de jardines infantiles y profesionales de la Dirección Regional.

Foto grupal seminario

​Un enriquecedor espacio de encuentro, reflexión y diálogo se vivió en el primer seminario desarrollado por Fundación Integra Magallanes y la Defensoría de la Niñez: "Reforzando prácticas educativas pertinentes y respuesta sensible hacia niños, niñas y sus familias, en coherencia con la Convención de los Derechos del Niño", con la participación de los equipos educativos de las salas cuna y jardines infantiles, y profesionales de la Dirección Regional.

 
Con las relatorías de la encargada de Educación de la Defensoría de la Niñez, Ana Silva Flores, y la coordinadora de la sede regional, Viviana Bazán Cárcamo, se abordaron –de manera teórica y práctica- temáticas de promoción y protección de los derechos de niñas y niños, el rol de garantes en educación parvularia y el modelo de participación “Participa Niñez”.

 
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó que “este seminario se enmarca en el convenio de colaboración que mantenemos con la Defensoría de la Niñez, que busca fortalecer el trabajo conjunto para la promoción, prevención y resguardo de los derechos de niños y niñas, promoviendo la importancia de una cultura institucional de protección integral y un enfoque de derechos en los procesos educativos, a través de diferentes acciones e iniciativas articuladas con nuestros equipos”.

 
Por su parte, la encargada de Educación de la Defensoría de la Niñez, Ana Silva Flores, firmó que “en este encuentro, queremos relevar el rol de garantes de las y los trabajadores de la educación parvularia, siendo el jardín infantil un espacio propicio para el ejercicio de derechos y el primer hito dentro de la trayectoria educativa de un niño o niña, sentando las bases para una cultura democrática y la ciudadanía”.

 
La actividad también contó con la participación del seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría; la jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de Calidad, Mónica Cerro Mercado; y la jefa del departamento de Educación de la seremi de Educación, Myriam Pino Ruiz.

 
“Creemos que esta es una instancia muy importante, ya que hoy día tenemos que resguardar los derechos de niños y niñas con todas las herramientas que nos entrega la ley, y enfocarnos en que puedan tener una infancia tranquila, promover su desarrollo y educación, con el acompañamiento de las familias”, planteó el seremi de Gobierno de Magallanes.

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PARTICIPARON MÁS DE 600 ESTABLECIMIENTOS: SUPEREDUC CIERRA CICLO DE SEMINARIOS SOBRE LEY DE CONVIVENCIA

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