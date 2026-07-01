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1 de julio de 2026

FONOINFANCIA ACTIVA NUEVO CANAL DE ATENCIÓN POR WHATSAPP PARA ORIENTAR A FAMILIAS SOBRE TEMAS DE CRIANZA

Las personas interesadas en acceder a esta asesoría psicológica especializada en crianza respetuosa, ahora también pueden escribir al +56 9 3251 4935, desde la región de Magallanes o de cualquier parte de Chile.

Fonoinfancia foto 2

​En el marco de la celebración de sus 25 años de existencia, Fonoinfancia presenta un nuevo canal de comunicación para la atención de madres, padres y cuidadores de niñas y niños menores de 15 años, a través del WhatsApp +56 9 32514935, sumándose al chat disponible en el sitio web www.fonoinfancia.cl y al teléfono 800 200 818.

 
Mediante estos canales, las familias pueden expresar dudas y recibir orientación psicológica gratuita sobre temas de crianza respetuosa como pataletas, afrontar procesos como el duelo, la separación, la lactancia, el control de esfínter o los cambios en el estado de ánimo y comportamiento de niñas y niños.

 
Fonoinfancia, fundado el 31 de mayo de 2001, es ejecutado por Fundación Integra y está conformado por un equipo especializado de psicólogas y psicólogos. Desde 2007, es una oferta del Subsistema Chile Crece Contigo de la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sensibilizando sobre la crianza respetuosa y estimulación temprana.

 
Alicia Varela Hidalgo, directora nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez de Fundación Integra, afirmó que “la implementación del WhatsApp responde al llamado de Fundación Integra para estar junto a las familias del país, especialmente, las más vulnerables, acompañándolas en la crianza de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años. Ante dificultades o dudas en la crianza, un mensaje puede abrir una conversación necesaria y valiosa siempre preservando la privacidad de quien requiera el apoyo especializado”.

 
En estos 25 años, Fonoinfancia registra en total más de 257 mil interacciones. Solo el año pasado esta cifra superó las 9 mil, mientras que, durante el primer trimestre de 2026, las interacciones alcanzaron las 2.652. Además, este programa de asesoría psicológica no presencial ha elaborado y puesto a disposición de las familias y comunidades –gratuitamente– recursos que abordan de forma didáctica, pertinente y cercana, diversos temas a través de afiches, dípticos, cuentos, guías de apoyo y animaciones, disponibles en www.fonoinfancia.cl.

 
De la misma forma, la presencia digital de Fonoinfancia en redes sociales es clave: la comunidad, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, supera los 11 mil, 21 mil y 78 mil seguidores, respectivamente.

 
La implementación de este WhatsApp, disponible en el número +56 9 3251 4935, permite realizar consultas en entornos o situaciones donde es difícil realizar una llamada –por ejemplo, el transporte público, el lugar de trabajo o en instancias familiares–, permitiendo así que las y los interesados puedan expresarse de manera libre, privada y a su propio ritmo.

 
Desde Fundación Integra la invitación es a que la comunidad, ante dudas, consultas o necesidad de apoyo en temas de crianza, familia y niñez, contacte a Fonoinfancia de lunes a viernes, entre las 08:30 horas y las 19:00 horas (GMT-4).

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