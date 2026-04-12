SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE INTEGRA MAGALLANES IMPULSAN ACTIVIDAD FÍSICA EN LA PRIMERA INFANCIA

En el contexto del Día Mundial de la Actividad Física, conmemorado el pasado 6 de abril, salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra en Magallanes realizaron diversas actividades orientadas a fomentar el movimiento y la vida saludable desde los primeros años. Las iniciativas convocaron a niñas, niños, equipos pedagógicos y familias en distintas experiencias de juego.

Durante la jornada, se promovió la actividad física como una herramienta clave para el desarrollo integral en la primera infancia, considerando aspectos cognitivos, corporales, sociales y emocionales. A través del juego libre y la exploración, los párvulos pudieron fortalecer habilidades y desarrollar hábitos saludables desde temprana edad.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó la relevancia de estas instancias, señalando que el movimiento permite a niñas y niños aprender, expresarse y disfrutar, al mismo tiempo que contribuye al cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

Desde las comunidades educativas también valoraron estas actividades. La apoderada Carolina Pincol, quien participó junto a su hijo en una jornada de baile, resaltó la importancia de fomentar hábitos saludables, compartir en comunidad y evitar el sedentarismo desde la niñez.

Además, Fundación Integra mantiene una alianza con el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte para implementar el programa “Crecer en Movimiento”, iniciativa que se desarrolla en cinco establecimientos de la región con el objetivo de fortalecer la actividad física en la educación parvularia.





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