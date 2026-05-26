GOBIERNO ESTABLECE DÍA DEL TRABAJADOR DEL SALMÓN: “SEREMOS EL MAYOR PRODUCTOR DEL MUNDO”

Mediante un Decreto Supremo del Ministerio de Economía, el Gobierno instituyó el 26 de mayo como el Día del Trabajador del Salmón, como señal concreta de reconocimiento a miles de trabajadores que sostienen una de las principales industrias productivas del país, reforzando el compromiso presidencial con el empleo, desarrollo regional y la defensa de las actividades estratégicas nacionales.

El decreto busca materializar ese compromiso mediante una conmemoración oficial de alcance nacional. Así Chile reconoce oficialmente a quienes, desde el sur y la zona austral, sostienen una industria estratégica para el crecimiento, el empleo y el desarrollo territorial, en un evento donde asistieron autoridades centrales, regionales, gremios y dirigentes sindicales.

De hecho, rompiendo el protocolo, el Presidente José Antonio Kast llamó a dar palabras al líder de la Multisindical de Trabajadores Salmonicultores Alejandro Santibáñez, quien recordó que el 26 de mayo de 2023, más de 10.000 personas marcharon contra el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que afectaba gravemente sus puestos laborales y sus emprendimientos.

Luego, el Mandatario afirmó en la ceremonia del Palacio de La Moneda, afirmando que los trabajadores han puesto a la salmonicultura en valor, “por eso se conocen como regiones en el sur, que gracias a la acuicultura tienen un futuro mejor, igual que para el norte la minería”.

Alejandro Santibáñez representando a los trabajadores del salmón en la firma del decreto por su día.

Captura de pantalla de la transmisión.

“Ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor: ese futuro pueden ser los peces para Chile. Vamos a ser en algún momento el mayor productor del salmón del mundo, tenemos las condiciones, y el capital humano que vence el frío, vence el viento, para cumplir su labor”, manifestó Kast.

Kast recordó, además, que el sector salmonicultor ha enfrentado muchos obstáculos para el nivel de crecimiento que esperan, por eso, “tramitamos en el Congreso normas para destrabar a la industria, es importante que la voz de los trabajadores se haga presente en el proceso ya que este desarrollo no se contrapone al medio ambiente ni a las comunidades”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que es un decreto muy sentido, “sabemos de la ardua labor de los trabajadores de la industria del salmón, y reconocemos el empuje del diputado Mauro González para que esto ocurriera y por supuesto al Presidente José Antonio Kast. Chile con esto hace algo sencillo, pero profundo, para un trabajo significativo pero poco reconocido”.

El Presidente José Antonio Kast firma el decreto para el Día del Trabajador del Salmón.

Captura de pantalla.

La producción acuícola, de acuerdo con Rau, necesita duplicarse para alimentar al mundo en las próximas décadas y sus trabajadores, junto a la industria del salmón, serán protagonistas. “Viajaré a Puerto Montt para llevar copia de este decreto firmado y ser parte de la celebración que reconoce a los trabajadores salmonicultores este 26 de mayo”.

Mientras que el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, sostuvo que “estamos reconociendo a las personas, a hombres y mujeres, que lejos de sus hogares, han levantado con esfuerzo a la industria del salmón, una de las más importantes para el país”.

“Recordemos que detrás de cada cifra existen rostros humanos: muchas localidades del sur de Chile encontraron en esta tremenda industria una oportunidad de progreso. El crecimiento económico tiene sentido sólo si mejora la vida de las personas y así ha ocurrido con este rubro estratégico”, recalcó Urrutia.

A su vez, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, puntualizó que “estamos saldando una deuda de reconocimiento para quienes en zonas extremas, hacen posible el desarrollo de la salmonicultura, que es clave para el crecimiento nacional. Nuestra meta de ser líderes globales tiene sentido solamente si las familias son beneficiarias de este éxito industrial de la salmonicultura a nivel global”.

La industria salmonicultora genera más de 70 mil empleos directos e indirectos, en regiones del sur y zona austral del país, y apuesta por duplicar su producción en los próximos años.

​

