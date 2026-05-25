GOLPE AL TURISMO Y A LA SOBERANÍA NACIONAL SI SE POSTERGA A 2041 LA AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS CONEXIÓN PRINCIPAL HACIA LA ANTÁRTICA

El pasado 14 de mayo se conoció que el plan de ampliación del Aeropuerto Internacional de Punta Arenas “Carlos Ibáñez del Campo, terminal aéreo clave en la conexión con el Territorio Chileno Antártico podría retrasarse hasta el año 2041 debido a que no habría una justificación en relación a los pasajeros transportados anualmente que deberían llegar a 600 mil y hasta ahora solo alcanza a casi 500 mil y que está estpulado en el contrato con la consecionaria del terminal, que por cierto poco le interesa lo estratégico que es para Chile y para la región este aeropuerto.

Las obras deberían comenzar este año pero la concesionaria Red Aeroportuaria Austral y el Ministerio de Obras Públicas no logran un punto de acuerdo.

Las obras tendrían un costo de US$ 162 millones.

La información preocupa transversalmente a la región dado que es una zona estratégica para Chile y de crecimiento turístico constante.

De no hacerse esta urgente ampliación, del terminal aéreo, se estaría facilitando que los operadores usen la ciudad argentina vecina que queda más lejos de la Antártica lo que es un golpe no solo para la economía regional sino que también a la soberanía nacional que ha logrado instalar mundialmente que Chile es la puerta de acceso por excelencia a la Antártica y que con esta paralización de obras se le entrega una peligrosa ventaja a la Argentina que ademas ha desplegado una intensa campaña político comunicacional expansionista no solo hacia la Antártica sino que también hacia Magallanes.

Explicaciones al MOP

El seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, aclaró que: “Eso es una especulación que da por sentado que nunca se va a cumplir el umbral de los 600 mil pasajeros. Si ese flujo se alcanza en cualquier año previo, las obras se gatillan de inmediato. Nosotros buscamos el cumplimiento del contrato tal cual fue concebido”, afirmó.

El flujo actual se ha mantenido en torno a los 480 mil pasajeros anuales, situación que, según explicó Marusic, también se ha visto afectada por el crecimiento operacional del Aeródromo Julio Gallardo ubicado en Puerto Natales.

De acuerdo a lo establecido en ese contrato -explica La Prensa Austral- , la expansión del terminal se activará automáticamente una vez que se cumplan ciertos requisitos, siendo el principal alcanzar los 600 mil pasajeros embarcados en un año.

La ampliación

Según el proyecto inicial e informado por el MOP, el Aeropuerto de Punta Arenas considera ampliar desde 6.471 m2 a 16.014 m2. Lo que representa un 138% de aumento de capacidad, lo que permitirá atender a 2,1 millones de pasajeros por año.

El mejoramiento del aeropuerto también contempla nuevos estacionamientos para vehículos, que aumentarán de 441 a 578 plazas.

En tanto, el estacionamiento para aeronaves duplicará su capacidad de cinco a diez posiciones, y el espacio para aviación general crecerá de dos a ocho estacionamientos.

La modernización del aeropuerto establece la instalación de cinco nuevas mangas de embarque, un edificio para terminal de carga, más y renovación de redes de agua, gas y alcantarillado.

Las autoridades recalcaron que la iniciativa sigue vigente y que el avance de las obras dependerá directamente del crecimiento sostenido del tráfico aéreo en la región.

El gremio turístico Austro Chile alertó que retrasar la ampliación constituye un golpe directo a las aspiraciones de desarrollo regional, afectando la competitividad turística, la logística y el rol estratégico de Punta Arenas como puerta de entrada a la Patagonia y la Antártica.

Fuente: infogate.cl