VISITARÍAN PUNTA ARENAS: PÉREZ MACKENNA INVITA A CANCILLER BOLIVIANO A CHILE

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto con su par boliviano, Fernando Aramayo, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, sostuvieron un encuentro con empresarios de ambos países en Santa Cruz de la Sierra, la mañana de este viernes.

La instancia fue organizada junto a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, convocando a autoridades y representantes del sector privado de ambos países en un formato de diálogo directo.

El encuentro incluyó intervenciones de autoridades y representantes empresariales, además de una instancia de preguntas y respuestas orientada a abordar desafíos y oportunidades para el desarrollo del comercio y la inversión.

En declaraciones posteriores, el canciller chileno realizó una evaluación de su visita a Bolivia e informó que espera que Fernando Aramayo lo visite próximamente.

“Ha sido una tremenda muestra de cariño la que nos han dado”, afirmó el jefe de la diplomacia chilena, explicando que su visita se inició en la frontera, a 4.800 metros de altura.

Allí, Pérez Mackenna y Aramayo recalcaron la importancia del diálogo entre ambos países con perspectiva de futuro.

“Recorrimos el camino que va de Arica a La Paz por tierra para ver la realidad de lo que hay ahí y las necesidades que tenemos para mejorar y poder darle a nuestros pueblos oportunidades para desplegar sus capacidades de construir un futuro mejor para todos”, expresó el canciller chileno este viernes.

En esa línea, la autoridad recalcó que Chile y Bolivia están unidos en la idea de "construir un futuro mejor para ambos pueblos en un contexto de un mundo que es cada vez más complejo”.

“Vamos a trabajar precisamente juntos para no solo desarrollar las oportunidades que hemos identificado, sino que también para remover algunos ripios que también hemos sido capaces de identificar. No todo lo estamos haciendo bien. Hemos, obviamente, sido capaces de descubrir cosas que van a ser grandes oportunidades para el futuro, pero también hemos hablado de problemas que hoy día enfrentamos y que necesitamos resolver", apuntó el ministro chileno.

Tras esto, anunció la invitación que hizo para que Aramayo visite Chile y muy probablemente la ciudad de Punta Arenas, en el extremo austral.

“He convidado al canciller a un viaje donde me va a acompañar probablemente a Punta Arenas donde quiero mostrarle algunas de las cosas que están ocurriendo en Chile hoy día y que pueden ser buena idea para mirar el futuro con cara al cambio tecnológico que se nos viene. Así que tenemos mucho trabajo por delante”, señaló.

Fuente: latercera.com



​

