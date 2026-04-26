PUNTA ARENAS CONCENTRA PAGOS DE TURISTAS ARGENTINOS EN CHILE A TRAVÉS DE MERCADO PAGO

Punta Arenas continúa consolidándose como uno de los principales polos de consumo para turistas argentinos en Chile, especialmente a través del uso de plataformas digitales. Según datos de Mercado Pago, la ciudad concentra una parte relevante de las transacciones realizadas por visitantes trasandinos, reflejando una creciente adopción de medios de pago electrónicos.

En este escenario, el comercio Sánchez & Sánchez lideró los pagos realizados por turistas argentinos durante la última temporada, posicionándose como uno de los puntos más visitados. De hecho, cuatro de las diez empresas con mayor volumen de compras por parte de estos visitantes pertenecen a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La combinación de precios competitivos, amplia oferta de productos y facilidades de pago digital ha sido determinante en este comportamiento. Comercios ubicados en la Zona Franca han captado una alta demanda, donde la posibilidad de pagar en pesos chilenos, sin efectivo y de manera rápida, mejora la experiencia de compra para turistas internacionales.

A nivel país, las transacciones realizadas por argentinos a través de Mercado Pago crecieron un 21% durante el verano 2025-2026 en comparación con el periodo anterior, mientras que el volumen total de pagos aumentó un 11%. Este crecimiento se explica por una mayor cantidad de usuarios utilizando la plataforma, más que por un incremento en el gasto individual.

El posicionamiento de Punta Arenas responde también a su cercanía con Argentina y a su oferta comercial y turística, factores que la consolidan como un nodo relevante para el intercambio regional. En este contexto, la digitalización de los pagos se presenta como una herramienta clave para dinamizar la economía local y facilitar la experiencia de quienes visitan la región.

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