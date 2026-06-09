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9 de junio de 2026

GOBERNADOR FLIES SOBRE LA INDUSTRIA SALMONERA Y EL GOBIERNO: “SI EFECTIVAMENTE QUIEREN AVANZAR EN ORDENAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA SALMONICULTURA, TIENEN QUE HACERLO RÁPIDO”

Buenos días región.

senadorflies

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gobernador regional Jorge Flies abordó los principales desafíos que enfrenta Magallanes, analizando la relación con el Gobierno central, el estado de los convenios sectoriales, el desarrollo de la salmonicultura, el avance del hidrógeno verde y la ejecución del Plan de Zonas Extremas.

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, realizó este martes un amplio balance de la situación regional y nacional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde expresó preocupación por la falta de anuncios concretos para Magallanes en la reciente Cuenta Pública presidencial y por el retraso en la firma de convenios fundamentales para el desarrollo regional.

Al analizar los primeros meses de la actual administración gubernamental, Flies valoró que la seguridad y el crecimiento económico se mantengan entre las prioridades del Ejecutivo, aunque señaló que esperaba señales más claras hacia las regiones extremas.

“Echamos de menos un poco a Magallanes. Siempre es interesante tener guiños a los territorios, especialmente cuando vemos inversiones muy importantes en otras regiones del país”, sostuvo.

Entre los temas que identificó como prioritarios destacó la necesidad de concretar los convenios de programación con los ministerios de Vivienda y Salud, instrumentos que permiten asegurar financiamiento para obras y programas de alto impacto social.

“Son temas fundamentales para la región. No estamos hablando de obras extraordinarias, sino de iniciativas que van directamente en beneficio de la comunidad”, afirmó.


Educación y nuevas competencias

Flies también abordó los avances en infraestructura educacional impulsados por el Gobierno Regional, destacando la conservación de más de una veintena de establecimientos educacionales en distintas comunas de Magallanes.

Sin embargo, enfatizó que los desafíos no se limitan a la infraestructura y que resulta urgente fortalecer competencias como la lectoescritura, el inglés, la informática y la formación vinculada a la inteligencia artificial.

“Tenemos que preguntarnos qué competencias tendrán nuestros jóvenes para enfrentar un mundo laboral donde la inteligencia artificial ya está presente”, señaló.


Salmonicultura: crecimiento con sustentabilidad

Uno de los temas centrales de la conversación fue el futuro de la salmonicultura en Magallanes. El gobernador indicó que existe una oportunidad para ordenar el desarrollo de la actividad mediante procesos de relocalización y modernización de concesiones acuícolas.

Explicó que muchas concesiones fueron otorgadas hace décadas bajo condiciones técnicas distintas a las actuales, por lo que hoy existen mejores herramientas para identificar áreas más adecuadas desde el punto de vista ambiental y productivo.

“Podemos crecer en buenas áreas y de manera sustentable. Lo importante es hacerlo rápido, bien y con diálogo entre todos los actores”, afirmó.

Flies señaló que ha sostenido reuniones con representantes de la pesca artesanal, comunidades indígenas, trabajadores y empresas salmonicultoras para avanzar en acuerdos que permitan compatibilizar el crecimiento económico con la protección ambiental.


Hidrógeno verde: una apuesta vigente

Respecto al desarrollo de la industria del hidrógeno verde, el gobernador descartó que la iniciativa se encuentre detenida y sostuvo que los proyectos continúan avanzando dentro de los plazos habituales para inversiones de gran escala.

En ese contexto, recordó que el proyecto HIF ya cuenta con aprobación para su primera etapa y que otras iniciativas siguen tramitándose en el Sistema de Evaluación Ambiental.

“Lo que ha ocurrido es que los tiempos se han ido ralentizando, pero el mundo sigue avanzando hacia una transición energética. Nosotros debemos aprovechar este período para prepararnos”, indicó.

Flies destacó además la importancia de fortalecer la formación técnica y profesional en la región para responder a la futura demanda laboral que generará esta nueva industria.


Plan de Zonas Extremas y presupuesto histórico

Otro de los temas abordados fue la reciente aprobación de recursos asociados al Plan de Zonas Extremas (PZE), proceso que permitirá incorporar $25 mil millones adicionales al presupuesto regional.

El gobernador recordó que Magallanes es actualmente la única región del país cuyo presupuesto presenta un crecimiento significativo, con la posibilidad de alcanzar un aumento cercano a los $40 mil millones durante este año.

No obstante, reconoció que existe preocupación por los tiempos administrativos necesarios para ejecutar los recursos.

“Sabemos que tenemos los proyectos para gastar estos fondos, pero estamos contra el tiempo. Esperamos que durante julio podamos comenzar a disponer efectivamente de estos recursos”, explicó.

Entre las iniciativas que podrían comenzar durante el segundo semestre mencionó un programa destinado a la reducción de listas de espera en salud, con especial énfasis en las comunas más aisladas de la región.


Vivienda, deporte y reconocimiento a emprendedores

Al cierre de la entrevista, Flies destacó la reciente aprobación de proyectos vinculados a vivienda, la conservación de la Escuela España y la disponibilidad de terrenos para infraestructura deportiva del Club Esmeralda de Puerto Natales.

Asimismo, aprovechó la instancia para reconocer el trabajo de la familia Álvarez, propietaria de Turismo 21 de Mayo, tras la inauguración de tres nuevos catamaranes destinados a fortalecer la oferta turística en el fiordo Señoret.

“Son una familia pionera que lleva tres generaciones apostando por Magallanes y contribuyendo al desarrollo turístico de la región”, concluyó el gobernador.



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