SALMONES, VINOS Y FRUTAS: LOS PRODUCTOS CHILENOS AFECTADOS POR EL NUEVO ARANCEL DE ESTADOS UNIDOS

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó la entrada en vigor de un arancel de 12,5% para 20 de los 34 productos que Chile exporta a ese país. La medida comenzó a aplicarse este viernes 24 de julio y responde a una investigación impulsada por la administración estadounidense sobre normas relacionadas con el trabajo forzoso.

Entre los productos afectados se encuentran los salmones, frutas, vinos, madera y carne. En tanto, quedaron exentos del gravamen el cobre, el litio, el kiwi y las naranjas. Según lo informado por las autoridades estadounidenses, el cobre y el litio fueron excluidos por tratarse de minerales estratégicos, mientras que el kiwi y las naranjas no enfrentarán el cobro debido a la escasa producción de esos productos en Estados Unidos.

Tras conocerse la decisión, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales manifestó que Chile cuenta con una institucionalidad laboral sólida y un marco regulatorio orientado a prevenir y erradicar el trabajo forzoso. La subsecretaria Paula Estévez sostuvo que la aplicación de esta medida "no se condice" con los estándares laborales que mantiene el país.

La medida también generó reacciones del sector privado. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó que los nuevos aranceles representan un retroceso que aumenta la incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, señaló que la decisión afecta la imagen de Chile y calificó la medida como un "balde de agua fría para la agricultura". El Gobierno indicó que continuará las gestiones con las autoridades estadounidenses para resguardar los intereses del país y de sus exportadores.

Fuente: 24Horas

