Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

25 de julio de 2026

SALMONES, VINOS Y FRUTAS: LOS PRODUCTOS CHILENOS AFECTADOS POR EL NUEVO ARANCEL DE ESTADOS UNIDOS

El gobierno estadounidense comenzó a aplicar un arancel de 12,5% a 20 productos chilenos, mientras que el cobre y el litio quedaron exentos de la medida.

citrícos

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó la entrada en vigor de un arancel de 12,5% para 20 de los 34 productos que Chile exporta a ese país. La medida comenzó a aplicarse este viernes 24 de julio y responde a una investigación impulsada por la administración estadounidense sobre normas relacionadas con el trabajo forzoso.

Entre los productos afectados se encuentran los salmones, frutas, vinos, madera y carne. En tanto, quedaron exentos del gravamen el cobre, el litio, el kiwi y las naranjas. Según lo informado por las autoridades estadounidenses, el cobre y el litio fueron excluidos por tratarse de minerales estratégicos, mientras que el kiwi y las naranjas no enfrentarán el cobro debido a la escasa producción de esos productos en Estados Unidos.

Tras conocerse la decisión, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales manifestó que Chile cuenta con una institucionalidad laboral sólida y un marco regulatorio orientado a prevenir y erradicar el trabajo forzoso. La subsecretaria Paula Estévez sostuvo que la aplicación de esta medida "no se condice" con los estándares laborales que mantiene el país.

La medida también generó reacciones del sector privado. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó que los nuevos aranceles representan un retroceso que aumenta la incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, señaló que la decisión afecta la imagen de Chile y calificó la medida como un "balde de agua fría para la agricultura". El Gobierno indicó que continuará las gestiones con las autoridades estadounidenses para resguardar los intereses del país y de sus exportadores.

Fuente: 24Horas

Sello Regional Blumar

SALMONES BLUMAR MAGALLANES RECIBE EL SELLO EMPRESA REGIONAL 2026 POR SU APORTE AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y ENAP FORTALECEN AGENDA DE TRABAJO PARA IMPULSAR PROYECTOS CONJUNTOS

Leer Más

​El alcalde Claudio Radonich se reunió con el presidente del directorio y el gerente general de ENAP para abordar iniciativas de vinculación con la comunidad, proyectos de inversión y desafíos para la empresa en Magallanes.

​El alcalde Claudio Radonich se reunió con el presidente del directorio y el gerente general de ENAP para abordar iniciativas de vinculación con la comunidad, proyectos de inversión y desafíos para la empresa en Magallanes.

REUNIÓN CON ENAP (3)
nuestrospodcast
citrícos

SALMONES, VINOS Y FRUTAS: LOS PRODUCTOS CHILENOS AFECTADOS POR EL NUEVO ARANCEL DE ESTADOS UNIDOS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
citrícos

SALMONES, VINOS Y FRUTAS: LOS PRODUCTOS CHILENOS AFECTADOS POR EL NUEVO ARANCEL DE ESTADOS UNIDOS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Ashley

ASHLEY DESTACA 11 AÑOS DE PRESENCIA EN MAGALLANES CON INNOVACIÓN, ASESORÍA ESPECIALIZADA Y UNA FUERTE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
secreducescuelasabiertas

MÁS DE 50 DIRIGENTES ESTUDIANTILES PARTICIPARON EN EL PRIMER ENCUENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA CONSTRUIR EL PROGRAMA "ESCUELAS ABIERTAS"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250