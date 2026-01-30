LA PRODUCCIÓN DE SALMONES SUPERA LAS 140.000 TONELADAS EN MAGALLANES Y SEGUIRÁ CRECIENDO

En noviembre de 2025 según el INE, la cosecha realizada en los centros de cultivo en la Región de Magallanes, compuesta únicamente por salmón del Atlántico, fue de 9.668,07 toneladas; denotando una variación negativa de 10,1%; que significó 1.085,31 toneladas menos cosechadas, al comparar con lo acontecido en el mismo mes del 2024.

Durante el período de análisis, la cantidad de centros de cultivo operativos fue 46 en la región, significando una disminución de dos de ellos, que en términos porcentuales corresponden a 4,2%, con respecto a noviembre de 2024.

Asimismo, estos centros se dedican al cultivo de especies salmonídeas, específicamente salmón del Atlántico y salmón coho, cuyas cosechas son procesadas en su totalidad en las plantas autorizadas de Magallanes.

En cuanto a los centros acuícolas de acuerdo con el tipo de agua en la cual realizan sus operaciones, en noviembre de 2025 de un total de 46 sitios de cultivo regionales, 43 de ellos ejecutaron sus operaciones utilizando agua de mar; registrándose un descenso de 4,4%, equivalente a dos centros menos, en comparación a lo observado en idéntico mes de 2024.

Por otra parte, los tres centros de cultivo restantes realizaron sus operaciones en agua dulce. Además, en relación a igual mes de 2024, la cantidad de centros que operan en agua de este tipo no presentó variación.

Observando el acumulado a noviembre de 2025, las cosechas de salmón en la zona llegaron a las 140.876 toneladas, y desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes manifiestan a Salmonexpert que superarán las 152.000 toneladas en el período, lo que impactará de forma positiva a los proveedores locales ya que es un crecimiento frente a las 106.000 toneladas que se materializaron en el 2024, siendo una recuperación productiva.

En la Región de Magallanes, durante noviembre de 2025, se fijó descanso sanitario para tres de las 22 ACS (Agrupaciones de Concesiones) locales.

Lo anterior con la finalidad de permitir que los espacios marinos utilizados durante el período productivo, se limpien de los desechos propios del proceso involucrado; e interrumpir el ciclo biológico de organismos patógenos que potencialmente puedan amenazar la vida de las especies cultivadas.

Fuente: salmonexpert.cl

