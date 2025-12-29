LAS PROMISORIAS PROYECCIONES PARA LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

​De acuerdo con el Presidente electo, José Antonio Kast, la salmonicultura representa hoy el 21% de los ingresos de la Región de Magallanes y podría alcanzar el 25% o incluso el 50%, dada la creciente demanda mundial por proteínas.

Si se miran las cifras del INE Magallanes, en octubre de 2025, la cosecha realizada en los centros de cultivo, compuesta únicamente por salmón del Atlántico, fue 12.827 toneladas en la región, denotando un crecimiento de 26,1%, que significó 2.657,33 toneladas más, al comparar con lo acontecido en el mismo mes del 2024.

Durante el período de análisis, la cantidad de centros de cultivo operativos fue 46 en la región, significando un aumento de dos de ellos, que en términos porcentuales corresponden a 4,5%, con respecto a octubre de 2024.

Estos centros, según el INE, se dedican al cultivo de especies salmonídeas, específicamente el salmón del Atlántico, cuyas cosechas son procesadas en su totalidad en las plantas de proceso autorizadas de Magallanes.

Justamente en esta línea, existen proyecciones positivas para la salmonicultura en la Región de Magallanes, que pese a la oposición de algunas comunidades sigue intentando demostrar que puede operar de manera sostenible.

La gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, dijo a Salmonexpert que luego de haber producido 106.000 toneladas en el 2024, la industria espera expandirse a las 153.000 toneladas durante el 2025.

Rojas, en tanto, reveló que para el 2026 se proyecta una actividad de salmón en la Región de Magallanes más baja que en el 2025, en torno a las 142.000 toneladas. Todo esto, debido principalmente a los ciclos productivos y de descanso, de algunas empresas.

Fuente: salmonexpert.cl



