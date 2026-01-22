MEGAPROYECTOS DE AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES ENTRARÍAN EN PAUSA A LA ESPERA DE MEJORES CONDICIONES INTERNACIONALES

Fue en el año 2020 cuando la carrera en Chile por el denominado “combustible del futuro” se activó con todo, saliendo a la luz algunas empresas que ya trabajaban sigilosamente en iniciativas para dar los primeros pasos en el hidrógeno verde. En noviembre de ese año el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que -entre sus objetivos- planteaba producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030. Pero la ilusión parece no transitar a la realidad.

Si bien las dudas van y vienen respecto al despegue de esta incipiente industria, en el último tiempo el desánimo se habría apoderado de piezas claves de este tablero, los cuales buscan impulsar megaproyectos en la Región de Magallanes.

Aunque no han alertado públicamente de los análisis que ya hacen internamente, fuentes confirman que la decisión es replegarse y esperar un mejor momento para reactivar las ambiciones, ya que se asume que el corto y mediano plazo no es el momento para impulsar estas megainiciativas.

Según consignó La Prensa Austral, HNH Energy -que impulsa un proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde por US$ 11 mil millones- estaría barajando “congelar” su proyecto en Magallanes, luego de que uno de los tres integrantes del consorcio (Copenhagen Infrastructure Partners) comunicara que mantendrá su participación en la iniciativa, pero frenará sus inversiones. Esto -se advierte en la publicación- podría provocar que TotalEnergies H2 -que impulsa una iniciativa que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable (H2V) por US$ 16 mil millones- también siga el camino de congelar la iniciativa.

Cabe recordar que ambas iniciativa están suspendidas en su trámite ambiental. La de HNH Energy hasta marzo tras solicitar más plazo para responder observaciones. Y, la de TotalEnergies, hasta el 7 de diciembre de 2026.

Por esto, marzo sería un mes relevante para ver los pasos a seguir.

Pero hay un síntoma palpable de la situación que se ha expresado a nivel gremial. HNH Energy decidió concluir su participación en la Asociación de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados en Magallanes (H2V Magallanes). Según explicaron desde HNH Energy, tras salir formalmente el martes del gremio, el proyecto ha priorizado concentrar de manera exclusiva sus esfuerzos, recursos y capacidades en la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), hito habilitante para avanzar de manera concreta en su desarrollo.

“En este contexto, y considerando que los plazos del proceso de evaluación ambiental se han extendido por sobre lo inicialmente estimado, el proyecto ha realizado un ajuste en la asignación de recursos, focalizando su gestión en aquellas actividades directamente vinculadas a dicho proceso”, sinceraron.

En este sentido, desde el proyecto señalaron que “la RCA constituye hoy el principal habilitante para dar pasos firmes y certeros en el desarrollo del proyecto, por lo que las definiciones buscan acompañar de manera coherente esta etapa”.

Esta salida se suma al retiro de HIF Chile en 2024 y de EDF power solutions en diciembre de 2025. De hecho, la decisión de esta última compañía coincidió con el anuncio de detener su proyecto Energía Verde Austral, ubicado en Cabo Negro, uno de los dos proyectos de hidrógeno verde que desarrollan en Magallanes. La firma argumenta esa definición aludiendo a que respondía a una revisión estratégica global del Grupo EDF en el marco de la integración de sus dos filiales, y que consideraba la situación del mercado internacional del hidrógeno verde, “el cual ha evolucionado más lento de lo previsto”.

¿Pero cuáles son las razones de este ambiente de preocupación y repliegue? Hay coincidencia en las fuentes consultadas que lo sucedido es multifactorial donde incluso con iniciativas en pie no se alcanzarían precios competitivos. Entre los elementos, comentan que se configura las diversas observaciones que deben enfrentar los titulares de los proyectos en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero también la falta de desarrollo de la demanda internacional.

El complejo contexto global habría puesto más tensión además, provocando que incluso iniciativas en el mundo no puedan ver la luz.

Conocedores cuentan que la duda es si se da un “efecto dominó” y el alcance que esto pueda tener. Esto, ya que si se da otra señal de una firma relevante en Magallanes, decididamente dará paso a tomar decisiones. Lo que sí aseguran fuentes que actualmente los megaproyectos en la región no serían viables, principalmente, por las condiciones internacionales.

Actualización de la estrategia

Los comentarios que ya circulan en el sector sobre este repliegue a la espera de un mejor momento habría llegado al Comité Estratégico de Hidrógeno Verde aunque aún de forma tímida. En una nueva sesión que se realizó este miércoles, se presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados. La cartera de Energía comunicó que los integrantes del Comité tuvieron la oportunidad de realizar observaciones, las que serán incluidas en el documento que saldrá a consulta pública durante febrero, para su posterior entrega a las nuevas autoridades de Gobierno.

Eso sí, la sesión tuvo un invitado: Tomás Bunster, mano derecha del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En paralelo, ayer se publicó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación favorable del proyecto Parque Eólico Faro del Sur en Magallanes con una inversión de US$ 500 millones.

Fuente: df.cl

​



​

