DR. MARCO ANTONIO PINTO ABORDA EL ROL DE MAGALLANES COMO “LABORATORIO NATURAL” Y DESTACA HITO CIENTÍFICO PARA LA SALMONICULTURA REGIONAL

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, Marco Antonio Pinto, Dr. en Ciencias de la Acuicultura, conversó con la audiencia para informar y reflexionar sobre el presente y futuro de la actividad acuícola en la región, poniendo énfasis en el concepto de Magallanes como “Laboratorio Natural” del futuro y en el debate en torno al uso de antibióticos en la salmonicultura local.

Durante el espacio, el especialista abordó el contraste entre percepciones y evidencia científica al referirse a El mito vs. los datos: Antibióticos en la salmonicultura local, destacando la importancia de analizar información basada en estudios técnicos y monitoreos sistemáticos para comprender la realidad productiva y sanitaria de la región.

En ese contexto, también se destacó que salmonicultores de magallanes destacan proyecto científico inédito para optimizar la gestión productiva y sanitaria de la acuicultura regional. La iniciativa, desarrollada durante tres años, contempló campañas oceanográficas, estudios epidemiológicos y sanitarios, además de modelamientos avanzados, con el objetivo de robustecer la toma de decisiones en el sector. Como resultado de este trabajo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura autorizó la subdivisión de siete agrupaciones de concesiones para salmones (ACS), medida que apunta a fortalecer la gestión productiva y sanitaria en la acuicultura regional, marcando un precedente en la planificación basada en evidencia científica.

La conversación permitió acercar estos temas a la ciudadanía, relevando el valor estratégico de Magallanes en el desarrollo de la acuicultura nacional y su proyección como polo de investigación y producción sostenible hacia el futuro.

