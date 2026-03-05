Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

DR. MARCO ANTONIO PINTO ABORDA EL ROL DE MAGALLANES COMO “LABORATORIO NATURAL” Y DESTACA HITO CIENTÍFICO PARA LA SALMONICULTURA REGIONAL

Pesca y acuicultura en Magallanes.

marcoantoniopinto

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, Marco Antonio Pinto, Dr. en Ciencias de la Acuicultura, conversó con la audiencia para informar y reflexionar sobre el presente y futuro de la actividad acuícola en la región, poniendo énfasis en el concepto de Magallanes como “Laboratorio Natural” del futuro y en el debate en torno al uso de antibióticos en la salmonicultura local.

Durante el espacio, el especialista abordó el contraste entre percepciones y evidencia científica al referirse a El mito vs. los datos: Antibióticos en la salmonicultura local, destacando la importancia de analizar información basada en estudios técnicos y monitoreos sistemáticos para comprender la realidad productiva y sanitaria de la región.

En ese contexto, también se destacó que salmonicultores de magallanes destacan proyecto científico inédito para optimizar la gestión productiva y sanitaria de la acuicultura regional. La iniciativa, desarrollada durante tres años, contempló campañas oceanográficas, estudios epidemiológicos y sanitarios, además de modelamientos avanzados, con el objetivo de robustecer la toma de decisiones en el sector. Como resultado de este trabajo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura autorizó la subdivisión de siete agrupaciones de concesiones para salmones (ACS), medida que apunta a fortalecer la gestión productiva y sanitaria en la acuicultura regional, marcando un precedente en la planificación basada en evidencia científica.

La conversación permitió acercar estos temas a la ciudadanía, relevando el valor estratégico de Magallanes en el desarrollo de la acuicultura nacional y su proyección como polo de investigación y producción sostenible hacia el futuro.



NUEVOS CARROS BOMBA DE ENAP REFORZARÁN RESPUESTA A EMERGENCIAS EN MAGALLANES

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

EJÉRCITO CONFIRMA MUERTE DE MILITAR TRAS “INCIDENTE” EN LAGUNA DE PUNTA ARENAS

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS