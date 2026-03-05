"ORÍGENES" AROMATERAPIA Y BIENESTAR PARA PERSONAS Y MASCOTAS ES PARTE DE LA "FERIA DE LA MUJER" EN MALL ESPACIO URBANO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Carolina Henríquez Severino, creadora de “Orígenes” - Aromaterapia y cosmética natural, conversó sobre su propuesta de bienestar integral basada en la aromaterapia, las flores de Bach y la cosmética natural tanto para personas como para mascotas.

La emprendedora destacó que actualmente sus productos se encuentran disponibles en la Feria de la Mujer, que se desarrolla en el Mall Espacio Urbano Pionero, en horario de 10.30 a 20.30 horas hasta este domingo. En el lugar, quienes asistan podrán conocer alternativas orientadas al equilibrio emocional y al cuidado personal a través de productos elaborados con ingredientes naturales.

Durante la entrevista, Henríquez explicó que su proyecto busca promover el bienestar emocional mediante terapias complementarias como la aromaterapia y las flores de Bach, además de ofrecer cosmética natural formulada cuidadosamente para el cuidado diario. Asimismo, resaltó que su línea incluye opciones pensadas especialmente para mascotas, ampliando así el alcance del bienestar integral en el hogar.

En la conversación también abordó su experiencia en el Centro de Negocios de Sercotec, instancia que calificó como clave para fortalecer su emprendimiento. En ese contexto, invitó a otras mujeres emprendedoras a atreverse a desarrollar sus ideas de negocio, aprovechar las herramientas disponibles y apostar por la capacitación constante para mejorar y consolidar sus proyectos.

Quienes deseen conocer más sobre “Orígenes” pueden visitar su cuenta de Instagram @origenesbienestaremocional, donde comparte información sobre sus productos y actividades.





