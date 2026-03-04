Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

DESTACAN CALIDAD DEL ARCHIVO DE MINISTERIO DE BIENES NACIONALES EN MAGALLANES

​Conservador del Archivo Regional de Magallanes visitó las instalaciones

LAURA CAROCA

​Jaime Rojas asumió recientemente como conservador del Archivo Regional de Magallanes el cual deberá entrar en funcionamiento el próximo año. De esta manera, previo a esa fecha, se constituirá el equipo que lo administrará y, al mismo tiempo se hará el levantamiento de información base respecto al estado de los documentos públicos que hoy están almacenados en diferentes reparticiones del Estado para su traslado al flamante edificio ubicado en calle Waldo Seguel.

En esta tarea, el conservador del Archivo Regional, acompañado de Sylvia Morroy como directora subrogante del Servicio Nacional del Patrimonio, Serpat, se reunió con el secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes y Laura Caroca, funcionaria de la unidad de Partes, a cargo de una vasta base de datos digitales y físicos de esa oficina.

Durante el recorrido por las salas que albergan el repositorio fiscal, Jaime Rojas valoró especialmente el estado de conservación y rescate impulsado por la secretaria regional, en especial de los 31 mil documentos ya escaneados (el más antiguo fechado el 2 de diciembre de 1890), la planimetría de lotes administrados en localidades tales como la ciudad de Punta Arenas (confeccionado a mano en 1913) y más de 50 libros empastados conteniendo oficios y resoluciones.

El Conservador señaló que Bienes Nacionales “desarrolla un trabajo muy prolijo para poder conservar su patrimonio, clasificándolo, foliándolo y respaldándolo, lo que constituye sin duda un archivo en orden.” Ante ello, Sergio Reyes, señaló que “lo primero es que esto releva la función pública, una labor que a veces es invisibilizada y mal calificada. Este archivo es fruto de un arduo trabajo en equipo que se debe al ciudadano. Lo segundo, es valorar el rescate del patrimonio porque la historia nos constituye y nos proyecta al futuro. Aquí aparecen nombres de personas que fueron vecinas y vecinos, también de autoridades que firmaron documentos y tomaron decisiones que hoy nos constituyen territoriamente.”

Fotografiar y almacenar documentos, los más antiguos, seriamente deteriorados por el paso de los años, implica una compleja labor, que en promedio dio origen a dos carpetas digitales cada mes. Esta labor puso en valor hechos tan importantes como las firmas del entonces gobernador Waldo Seguel o del sacerdote salesiano Magiorinno Borgatello.

“Es una alegría saber que se están dando los primeros pasos para decidir el volumen y la capacidad que será necesaria para su cuidado adecuado en el Archivo y Biblioteca Regional de Magallanes. Y ese día, cuando se haga la entrega oficial de estos libros y carpetas quisiera estar presente” puntualizó Laura Caroca.
















4 OP

POR CIERRE DE PLANTA DE GNC EN PUNTA ARENAS: SEREMI DE ENERGÍA LLAMA A EMPRESAS RESPONSABLES A RESOLVER DIFERENCIAS Y RETOMAR OPERACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

H2V MAGALLANES ANUNCIA PAUSA DE ACTIVIDADES

Leer Más

Comunicado de prensa

Comunicado de prensa

hidrógeno-verde-magallanes
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
LAURA CAROCA

DESTACAN CALIDAD DEL ARCHIVO DE MINISTERIO DE BIENES NACIONALES EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ccifuentes

CÉSAR CIFUENTES PLANTEA LA NECESIDAD DE UNA VISIÓN DE ESTADO ANTE PROYECTO DE CABLE SUBMARINO CHILE-CHINA “SI NO TOMAMOS DECISIONES Y NO TENEMOS UNA VISIÓN DE ESTADO NOS VAMOS A QUEDAR ATRÁS”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ENCUENTRO DE MÚSICA ELECTRÓNICA (4)

ENCUENTRO DE MÚSICA ELECTRÓNICA CONVOCÓ A AMANTES DEL GÉNERO EN PUNTA ARENAS

amigo familia