DESTACAN CALIDAD DEL ARCHIVO DE MINISTERIO DE BIENES NACIONALES EN MAGALLANES

​Jaime Rojas asumió recientemente como conservador del Archivo Regional de Magallanes el cual deberá entrar en funcionamiento el próximo año. De esta manera, previo a esa fecha, se constituirá el equipo que lo administrará y, al mismo tiempo se hará el levantamiento de información base respecto al estado de los documentos públicos que hoy están almacenados en diferentes reparticiones del Estado para su traslado al flamante edificio ubicado en calle Waldo Seguel.



En esta tarea, el conservador del Archivo Regional, acompañado de Sylvia Morroy como directora subrogante del Servicio Nacional del Patrimonio, Serpat, se reunió con el secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes y Laura Caroca, funcionaria de la unidad de Partes, a cargo de una vasta base de datos digitales y físicos de esa oficina.



Durante el recorrido por las salas que albergan el repositorio fiscal, Jaime Rojas valoró especialmente el estado de conservación y rescate impulsado por la secretaria regional, en especial de los 31 mil documentos ya escaneados (el más antiguo fechado el 2 de diciembre de 1890), la planimetría de lotes administrados en localidades tales como la ciudad de Punta Arenas (confeccionado a mano en 1913) y más de 50 libros empastados conteniendo oficios y resoluciones.



El Conservador señaló que Bienes Nacionales “desarrolla un trabajo muy prolijo para poder conservar su patrimonio, clasificándolo, foliándolo y respaldándolo, lo que constituye sin duda un archivo en orden.” Ante ello, Sergio Reyes, señaló que “lo primero es que esto releva la función pública, una labor que a veces es invisibilizada y mal calificada. Este archivo es fruto de un arduo trabajo en equipo que se debe al ciudadano. Lo segundo, es valorar el rescate del patrimonio porque la historia nos constituye y nos proyecta al futuro. Aquí aparecen nombres de personas que fueron vecinas y vecinos, también de autoridades que firmaron documentos y tomaron decisiones que hoy nos constituyen territoriamente.”



Fotografiar y almacenar documentos, los más antiguos, seriamente deteriorados por el paso de los años, implica una compleja labor, que en promedio dio origen a dos carpetas digitales cada mes. Esta labor puso en valor hechos tan importantes como las firmas del entonces gobernador Waldo Seguel o del sacerdote salesiano Magiorinno Borgatello.



“Es una alegría saber que se están dando los primeros pasos para decidir el volumen y la capacidad que será necesaria para su cuidado adecuado en el Archivo y Biblioteca Regional de Magallanes. Y ese día, cuando se haga la entrega oficial de estos libros y carpetas quisiera estar presente” puntualizó Laura Caroca.































