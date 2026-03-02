Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

SEREMI ANDRO MIMICA: "LA FUERZA DE LOS HECHOS LA QUE DEBE HABLAR MAS QUE LAS PALABRAS" EN EL BALANCE FINAL DEL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC

Buenos días región.

seremimimica

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Vocero de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, abordó los últimos días de la actual administración antes del cambio de mando del 11 de marzo, realizando un balance del legado del Presidente Gabriel Boric en la región y el país.

En ese contexto, sostuvo que “la fuerza de los hechos la que debe hablar mas que las palabras este el gobierno de 4 años que mas proyectos de ley logro aprobar en el congreso, en el senado” y agregó que “no hay otro gobierno que lo haya podido hacer”. Asimismo, destacó que “estamos hablando de un gobierno que entrega con un crecimiento en donde se hablaba de un decrecimiento que íbamos a tener un dólar a $1500 pesos no fue real, logramos bajar la inflación desde el 14%, el gobierno donde mas se aumento el salario mínimo, etc”.

Durante la conversación, el vocero también subrayó una inversión histórica superior a los $37.000 millones destinada al aeropuerto de Punta Arenas, una obra estratégica que permitirá mantener la operatividad del terminal aéreo gracias a la habilitación de una pista alternativa, asegurando la continuidad de los vuelos mientras se realizan trabajos en la pista principal.

El proyecto contempla además un cuartel de bomberos de última generación y tecnología avanzada que permitirá realizar aterrizajes seguros incluso en condiciones de neblina, reforzando la conectividad de la región con el resto del país, el mundo y la Antártica, además de potenciar el turismo y el desarrollo económico local.

En materia de infraestructura, Mimica informó que ya se dio inicio a las obras de reposición de la Primera Compañía de Bomberos “Bomba Chile”, iniciativa que permitirá dotar a los voluntarios de mejores espacios y equipamiento acorde a la importante labor que desempeñan en la comunidad.

Finalmente, recordó que se encuentra abierta la postulación al Segundo Premio Anual de la Dirigencia Social y Comunitaria, proceso que estará disponible hasta el 6 de marzo, instancia que busca reconocer el compromiso y trabajo de dirigentes y dirigentes sociales de la región.


PDTE REGIONAL DEL PARTIDO REPUBLICANO JAVIER ROMERO ASEGURA QUE EL PRESIDENTE BORIC "NO DEJA NINGÚN LEGADO AQUÍ EN MAGALLANES"

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

armadachile

ARMADA DE CHILE REFUERZA PRESENCIA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES CON COMISIONAMIENTO DE UNIDAD A LA TERCERA ZONA NAVAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CADEM: APROBACIÓN DE BORIC SUBE A 37% Y 57% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EXPO URBANA 2026 (4)

HASTA EL SÁBADO: EXPO URBANA Y ENCUENTRO DE MÚSICA ELECTRÓNICA ABREN PROGRAMACIÓN CULTURAL