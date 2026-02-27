27 de febrero de 2026
EXCONCEJAL FRANCISCO LEÓN ANALIZA SU PASO POR EL MUNICIPIO Y REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL SERVICIO PÚBLICO
Buenos Días Región
Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el exconcejal de Punta Arenas, Francisco León reconoció que su paso por el Concejo estuvo marcado por momentos de desilusión, señalando que en varias sesiones sintió que se perdía tiempo en temas intrascendentes.
El exconcejal aseguró que mantiene su vocación de servicio, recogiendo inquietudes ciudadanas desde su espacio comunicacional y actuando como voz crítica frente a la gestión local, sin militancia política formal.
Finalmente, agradeció el respaldo recibido en su última candidatura y reafirmó que continuará ligado al servicio público y al debate comunal, más allá de ocupar o no un cargo de representación.
GOBIERNO REGIONAL RECIBE ESTUDIO DE HARVARD PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO
El informe elaborado por Growth Lab de la Universidad de Harvard entrega un diagnóstico económico y propone áreas estratégicas para avanzar hacia una matriz productiva más sostenible y resiliente en la provincia fueguina.
