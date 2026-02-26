Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de febrero de 2026

COANIQUEM REFUERZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN

Buenos Días Región

Rosa Zúñiga, coordinadora regional de Coaniquem

En el programa Buenos Días Región, la coordinadora regional de Coaniquem, Rosa Zúñiga, abordó el trabajo preventivo que la institución desarrollará este año en establecimientos educacionales, con especial énfasis en la prevención temprana de quemaduras en niños y niñas de nivel preescolar.

La profesional explicó que cada año Coaniquem realiza campañas educativas dirigidas a estudiantes de prekínder, kínder y enseñanza básica, visitando colegios con actividades lúdicas e interactivas. A través de un corpóreo y dinámicas participativas, enseñan a los más pequeños a reconocer los peligros en su entorno, especialmente dentro del hogar, para que puedan evitar situaciones de riesgo y replicar estos aprendizajes en sus familias. Además, en enseñanza media desarrollan talleres de monitores en quemaduras, capacitando a jóvenes para actuar frente a emergencias y promover la prevención entre sus pares.

Zúñiga advirtió que durante el invierno aumentan los casos de quemaduras. El año pasado se registraron 13 nuevos casos en la región: 10 en Punta Arenas, 2 en Porvenir y 1 en Puerto Williams. La mayoría estuvo relacionada con líquidos calientes, principalmente por accidentes con hervidores o alimentos recién servidos. También existen casos por contacto con calefactores o artefactos eléctricos, siendo especialmente delicadas las quemaduras en manos, que pueden implicar largos procesos de rehabilitación.

Coaniquem atiende a pacientes desde recién nacidos hasta los 20 años, brindando una atención integral que no solo considera la rehabilitación física, sino también el apoyo psicológico para el menor y su familia. La fundación cuenta con cuatro centros de rehabilitación en Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt, donde los tratamientos son completamente gratuitos, incluyendo traslado, alojamiento, alimentación y apoyo escolar mediante un colegio hospitalario reconocido por el Ministerio de Educación.

En la región, el equipo está conformado por dos funcionarias que trabajan para abarcar la mayor cantidad de establecimientos posibles. El año pasado lograron cubrir el 70% de los colegios de Punta Arenas y algunos de Puerto Natales, y este año esperan ampliar la cobertura. Asimismo, destacaron el apoyo de empresas regionales como Tabsa, que colaboran activamente en campañas y colectas.

Finalmente, la coordinadora hizo un llamado a extremar las medidas de cuidado en el hogar, especialmente en esta época de regreso a clases. Recomendó evitar dejar hervidores, planchas de pelo o secadores al alcance de los niños, servir alimentos a temperatura adecuada y reforzar la supervisión. Además, recordó que la colecta anual de Coaniquem se realizará los días 8, 9 y 10 de mayo, instancia clave para reunir recursos que permitan continuar con la rehabilitación de niños y jóvenes afectados por quemaduras.

Rosa Zúñiga, coordinadora regional de Coaniquem

COANIQUEM REFUERZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SMA ENVÍA NOTIFICACIÓN MASIVA A 45 CENTROS SALMONEROS DE MAGALLANES PARA PREVENIR SOBREPRODUCCIÓN

Leer Más

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

CES-5-800x505
nuestrospodcast
presidente boric relaciones exteriores

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA LANZAMIENTO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2022 - 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
presidente boric relaciones exteriores

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA LANZAMIENTO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2022 - 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gendarmería indumentaria

GOBIERNO REGIONAL FORTALECE SISTEMA PENITENCIARIO FINANCIANDO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA GENDARMERÍA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Dedecon

DEDECON CUMPLE 4 AÑOS: MÁS DE 6.600 REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS ATENDIDOS Y 74% DE EFECTIVIDAD EN RECURSOS