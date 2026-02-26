COANIQUEM REFUERZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN

En el programa Buenos Días Región, la coordinadora regional de Coaniquem, Rosa Zúñiga, abordó el trabajo preventivo que la institución desarrollará este año en establecimientos educacionales, con especial énfasis en la prevención temprana de quemaduras en niños y niñas de nivel preescolar.

La profesional explicó que cada año Coaniquem realiza campañas educativas dirigidas a estudiantes de prekínder, kínder y enseñanza básica, visitando colegios con actividades lúdicas e interactivas. A través de un corpóreo y dinámicas participativas, enseñan a los más pequeños a reconocer los peligros en su entorno, especialmente dentro del hogar, para que puedan evitar situaciones de riesgo y replicar estos aprendizajes en sus familias. Además, en enseñanza media desarrollan talleres de monitores en quemaduras, capacitando a jóvenes para actuar frente a emergencias y promover la prevención entre sus pares.

Zúñiga advirtió que durante el invierno aumentan los casos de quemaduras. El año pasado se registraron 13 nuevos casos en la región: 10 en Punta Arenas, 2 en Porvenir y 1 en Puerto Williams. La mayoría estuvo relacionada con líquidos calientes, principalmente por accidentes con hervidores o alimentos recién servidos. También existen casos por contacto con calefactores o artefactos eléctricos, siendo especialmente delicadas las quemaduras en manos, que pueden implicar largos procesos de rehabilitación.

Coaniquem atiende a pacientes desde recién nacidos hasta los 20 años, brindando una atención integral que no solo considera la rehabilitación física, sino también el apoyo psicológico para el menor y su familia. La fundación cuenta con cuatro centros de rehabilitación en Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt, donde los tratamientos son completamente gratuitos, incluyendo traslado, alojamiento, alimentación y apoyo escolar mediante un colegio hospitalario reconocido por el Ministerio de Educación.

En la región, el equipo está conformado por dos funcionarias que trabajan para abarcar la mayor cantidad de establecimientos posibles. El año pasado lograron cubrir el 70% de los colegios de Punta Arenas y algunos de Puerto Natales, y este año esperan ampliar la cobertura. Asimismo, destacaron el apoyo de empresas regionales como Tabsa, que colaboran activamente en campañas y colectas.

Finalmente, la coordinadora hizo un llamado a extremar las medidas de cuidado en el hogar, especialmente en esta época de regreso a clases. Recomendó evitar dejar hervidores, planchas de pelo o secadores al alcance de los niños, servir alimentos a temperatura adecuada y reforzar la supervisión. Además, recordó que la colecta anual de Coaniquem se realizará los días 8, 9 y 10 de mayo, instancia clave para reunir recursos que permitan continuar con la rehabilitación de niños y jóvenes afectados por quemaduras.