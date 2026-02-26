SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DESTACÓ AVANCES EN PENSIONES Y VIVIENDA EN MAGALLANES

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en el marco de su visita a Magallanes, el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, abordó avances en pensiones y vivienda impulsados por la actual administración.

En materia previsional, destacó el inicio del pago del Seguro Social, que incluye un bono de compensación y uno por cantidad de años de cotización. El beneficio es permanente y favorece a 13.800 personas en la región.

Sobre vivienda, el subsecretario señaló que el Plan de Emergencia Habitacional alcanza un 98% de cumplimiento a nivel nacional, destacando que Magallanes superó su meta. Además, afirmó que este ha sido el gobierno que más leyes ha aprobado desde el retorno a la democracia.

Finalmente, confirmó que el 8 de marzo se conmemorará con actividades oficiales y subrayó que los avances en género, cuidados y pensiones deben proyectarse más allá del actual gobierno.

