LEY QUE REGULA EL USO DE CELULARES EN COLEGIOS: ESTAS SON LAS EXCEPCIONES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

En el marco del inicio del año escolar y la campaña “Modo Aula”, comenzó a regir la nueva normativa que regula y, como regla general, prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales del país.

Si bien en educación parvularia la prohibición es absoluta —con el objetivo de fomentar el juego, la interacción humana y el desarrollo socioemocional— en enseñanza básica y media la restricción contempla excepciones específicas.

Desde la Subsecretaría de Educación que la norma no es rígida y permite el uso de celulares en determinados contextos.



¿Cuándo pueden usar celulares los estudiantes?



La normativa autoriza el uso en los siguientes casos:

Razones médicas: Cuando el estudiante requiera monitoreo o acompañamiento permanente mediante dispositivos o aplicaciones.

Emergencias: Situaciones personales, escolares o nacionales, como sismos o terremotos.

Necesidades Educativas Especiales (NEE): Cuando el dispositivo sea una ayuda técnica para el aprendizaje.

Fines pedagógicos: Si la actividad curricular requiere expresamente el uso de tecnología.

En estos casos, el uso debe estar debidamente justificado dentro del reglamento interno del establecimiento.



¿Qué pasa con los profesores y profesoras?



La normativa no establece una prohibición absoluta para profesores. El uso está permitido cuando el celular sea una herramienta útil para la actividad pedagógica o ante una emergencia.

Respecto a docentes que comparten su propio internet para realizar clases, la Subsecretaría aclaró que no está prohibido, pero reconoció que el sistema no debiera depender de recursos personales. Actualmente, el gobierno informó que más del 90% de los establecimientos cuenta con conectividad, buscando que la provisión de internet sea institucional.



El Ministerio de Educación estableció un periodo de adaptación hasta el 30 de junio de 2026, plazo en el cual los establecimientos deben actualizar sus reglamentos internos y definir cómo aplicarán las excepciones dentro de sus comunidades educativas.

La implementación busca equilibrar el uso responsable de la tecnología con el fortalecimiento de la convivencia escolar y el aprendizaje en aula.

​

