Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

LEY QUE REGULA EL USO DE CELULARES EN COLEGIOS: ESTAS SON LAS EXCEPCIONES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

Normativa entró en vigencia con el inicio del año escolar y contempla flexibilidad en básica y media.

En el marco del inicio del año escolar y la campaña “Modo Aula”, comenzó a regir la nueva normativa que regula y, como regla general, prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales del país.

Si bien en educación parvularia la prohibición es absoluta —con el objetivo de fomentar el juego, la interacción humana y el desarrollo socioemocional— en enseñanza básica y media la restricción contempla excepciones específicas.

Desde la Subsecretaría de Educación que la norma no es rígida y permite el uso de celulares en determinados contextos.


¿Cuándo pueden usar celulares los estudiantes?

La normativa autoriza el uso en los siguientes casos:

  • Razones médicas: Cuando el estudiante requiera monitoreo o acompañamiento permanente mediante dispositivos o aplicaciones.

  • Emergencias: Situaciones personales, escolares o nacionales, como sismos o terremotos.

  • Necesidades Educativas Especiales (NEE): Cuando el dispositivo sea una ayuda técnica para el aprendizaje.

  • Fines pedagógicos: Si la actividad curricular requiere expresamente el uso de tecnología.

En estos casos, el uso debe estar debidamente justificado dentro del reglamento interno del establecimiento.


¿Qué pasa con los profesores y profesoras?

La normativa no establece una prohibición absoluta para profesores. El uso está permitido cuando el celular sea una herramienta útil para la actividad pedagógica o ante una emergencia.

Respecto a docentes que comparten su propio internet para realizar clases, la Subsecretaría aclaró que no está prohibido, pero reconoció que el sistema no debiera depender de recursos personales. Actualmente, el gobierno informó que más del 90% de los establecimientos cuenta con conectividad, buscando que la provisión de internet sea institucional.


El Ministerio de Educación estableció un periodo de adaptación hasta el 30 de junio de 2026, plazo en el cual los establecimientos deben actualizar sus reglamentos internos y definir cómo aplicarán las excepciones dentro de sus comunidades educativas.

La implementación busca equilibrar el uso responsable de la tecnología con el fortalecimiento de la convivencia escolar y el aprendizaje en aula.


PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES ABORDA LEY DE TITULARIDAD Y DESAFÍOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES PARA ELEGIR TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO EN MAGALLANES

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

LEY QUE REGULA EL USO DE CELULARES EN COLEGIOS: ESTAS SON LAS EXCEPCIONES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LEY QUE REGULA EL USO DE CELULARES EN COLEGIOS: ESTAS SON LAS EXCEPCIONES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

CERC 2026 REFUERZA VALORES Y RECREACIÓN PARA NIÑOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

EL TEMA DEL PATRIMONIO FUE ABORDADO EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA