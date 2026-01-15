POR AMPLIA MAYORÍA, EL SENADO DESPACHA A LEY PROYECTO QUE PERFECCIONA LOS SISTEMAS MEDIANOS

Por una amplia mayoría de 29 votos a favor y 1 abstención, la Sala del Senado despachó a ley el proyecto que busca perfeccionar los sistemas medianos existentes en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, permitiéndoles sumarse efectivamente al proceso de transición energética y tener una mayor promoción de las energías renovables no convencionales.

Posterior a la sesión el biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, aseguró que "valoramos la aprobación transversal de este proyecto que moderniza el marco regulatorio del sector eléctrico para los Sistemas Medianos. Hace más de 21 años que la regulación de estos sistemas no se había repensado, y este proyecto actualiza la normativa cristalizando las necesarias modificaciones que se requieren para su modernización".

Por su parte, el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, sostuvo que esta iniciativa significará un cambio sustancial para muchas familias del país. "Con la aprobación de este proyecto, las medidas tarifarias que ya se aplican de Arica a Chiloé, ahora se extenderán hacia el sur. Por otra parte, vamos a ir incentivando de manera progresiva el ingreso de energías renovables en el sistema eléctrico, con la finalidad de incorporar a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes en el proceso de transición energética que estamos viviendo como país".

En tanto, el Seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, explicó que "esta es una buena noticia para las tres regiones más australes del país".

Cuitiño agregó que "valoramos esta aprobación porque esta iniciativa impulsada por nuestro Gobierno que perfecciona los Sistemas Medianos, representa para Magallanes un paso concreto hacia una energía más justa y accesible. Esta modernización actualiza una regulación que no se revisaba hace más de 21 años desde los cambios introducidos en 2004 y la proyecta con visión de futuro: mayor integración de energías renovables y almacenamiento, junto con una planificación que considera la participación local".

Además —continuó la autoridad regional del ramo— fortalece el estudio tarifario mediante un proceso único licitado por la Comisión Nacional de Energía, e incorpora herramientas orientadas a reducir brechas y a hacer que la electricidad llegue de manera más democrática a nuestros territorios, mejorando la calidad del servicio y la calidad de vida de las familias, y también de quienes emprenden y producen en la región", subrayó

CONTENIDOS DEL PROYECTO

El proyecto de ley que modifica la actual regulación de los Sistemas Medianos tiene por objetivo modernizar y ajustar la regulación introducida en el año 2004 por la ley N° 19.940 (Ley Corta I), realizando los cambios necesarios, para que, sin dejar de reconocer las características propias y especificidades de estos sistemas, la nueva regulación permita que se sumen eficazmente a la transición energética y a la mayor promoción de las energías renovables no convencionales en el contexto actual.

La iniciativa se fundamenta en 4 ejes. En primer lugar, está el eje de definición y categorización de los sistemas medianos y aislados, que deja de lado el criterio único de capacidad instalada de generación, que no refleja adecuadamente la diversidad y especificidades de las áreas donde operan estos sistemas.

En segundo lugar, el eje de actualización del procedimiento de planificación, que busca propender al desarrollo de las inversiones, considerando -además de las variables de eficiencia y seguridad actuales- la incorporación de energías renovables y almacenamiento. Luego, se encuentra el eje de ajustes en la tarificación de los sistemas medianos, que persigue extender los mecanismos de equidad existentes, permitiendo el desarrollo económico de las regiones involucradas.

Por último, el eje de participación ciudadana. El proyecto incentiva la incorporación de proyectos renovables en los Sistemas Medianos, mediante la especificación del principio de acceso abierto, para que las empresas transmisoras y distribuidoras permitan este acceso a nuevos proyectos que se conecten por líneas propias o de terceros. Igualmente, se fomentan aquellas obras de planes de expansión que incorporan generación renovable en las siguientes fijaciones tarifarias.

Por otro lado, la iniciativa de ley genera las condiciones para que los 109 sistemas aislados existentes en el país puedan transitar a convertirse en un sistema mediano, permitiendo la reducción de las cuentas de la luz y acceder a las tarifas reguladas que actualmente existen entre Arica y Chiloé. Lo anterior, significará que más de 10 mil familias que reciben suministro eléctrico a través de estos sistemas aislados puedan experimentar un servicio de mejor calidad.