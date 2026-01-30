SENADIS ANUNCIA BECA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), entidad dependiente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lanzó la Beca Programa de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad de Educación Superior, destinada a garantizar los derechos, participación e inclusión de estudiantes con discapacidad a lo largo del país.

​



La convocatoria está destinada a estudiantes inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, que se encuentren dentro del 70% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), y que durante el año 2026 cursan su primera carrera de pregrado en instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado. También, entrega la posibilidad de solicitar la renovación del beneficio para cubrir el servicio de asistente personal o intérprete de lengua de señas, a estudiantes que accedieron al programa de apoyo para estudiantes con discapacidad de educación superior, en el año 2025.

El SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "esta beca busca mejor las condiciones de igualdad de oportunidades e inclusión de los estudiantes en la educación superior en nuestro país, quienes pueden postular de manera online a este beneficio que entrega financiamiento que varía según la modalidad de la beca y los semestres de estudio".

​



Además, la Directora Regional de SENADIS, Bernarda Cares, destacó que "esta beca se traduce en la entrega de financiamiento para servicios de apoyo de asistente personal o servicio de intérprete en lengua de señas para personas sordas, y también permite acceder a materiales de apoyo, principalmente, en los ámbitos de tecnología, hardware y software".

​



La Beca contempla 3 modalidades:





1) Modalidad servicios de apoyo: Considera la entrega de recursos para el financiamiento de 1 servicio de apoyo, el que pueden ser:

​



Asistente Personal: Servicio de apoyo consistente en la prestación de asistencia destinada a una persona con discapacidad para desenvolverse en la vida diaria.

​



Favorece su participación en el contexto educativo, desarrollando acciones, tales como: prestar apoyo en la toma de apuntes o en la transcripción de información; acompañar al interior de la institución educativa; acompañar desde el domicilio a la institución educativa, y viceversa; asistir en la alimentación en la institución de educación superior; asistir en el uso del baño; asistir en la participación de actividades extra académicas (política estudiantil, deportivas, artísticas o culturales); apoyar en el uso de objetos personales como tomar libros, mochila, computador; entre otras.

​



Cabe destacar que estos recursos no están destinados a financiar pasajes, alimentación, arancel u otros gastos diferentes a los cuales está dirigido.

​



Intérprete de Lengua de Señas: Servicio de apoyo consistente en facilitar la comunicación de las personas sordas o con discapacidad auditiva, en modalidad presencial o a distancia (en línea), lo que favorece su participación en el contexto educativo, a través de la interpretación de clases y de otras actividades académicas o extra académicas, como por ejemplo, asambleas estudiantiles, seminarios y ayudantías.

​



La Beca tiene un monto único total de adjudicación para financiar servicios de apoyo, el cual es $3.135.000.

​



A la modalidad Servicios de Apoyo pueden acceder estudiantes nuevos y también estudiantes que soliciten renovación del beneficio.

​



2) Modalidad materiales de apoyo: Contempla la entrega de recursos para el financiamiento de aquellas herramientas que permiten la disminución de barreras y facilitan la participación de estudiantes con discapacidad en el ámbito educativo, tales como, hardware, software, o equipos tecnológicos.

​



Las personas postulantes pueden solicitar un máximo de 3 materiales de apoyo, los cuales en su costo total no deben exceder la suma de $1.000.000.

​



A esta modalidad solo pueden acceder estudiantes nuevos.

​



3) Modalidad Mixta de servicios de apoyo y materiales de apoyo: Contempla la entrega de recursos a estudiantes nuevos que soliciten en conjunto las modalidades de servicios de apoyo y de materiales de apoyo.

​



A esta modalidad solo pueden acceder estudiantes nuevos.

​



Fechas





El proceso de postulación se realiza en la plataforma de postulación https://fondos.gob.cl/ y finaliza el viernes 6 de febrero a las 23:59 horas.

​



La resolución de la adjudicación y lista de espera para estudiantes beneficiarios que solicitaron renovación de la Beca será publicada el lunes 13 de abril y en el caso de los estudiantes nuevos, el viernes 8 de mayo de 2026.

​



