TRES MAGALLÁNICOS SON PRESELECCIONADOS PARA MICROCICLO DE LA SELECCIÓN CHILENA DE FUTSAL

Tres jugadores de Punta Arenas Futsal fueron preseleccionados para participar en un microciclo de la selección chilena de futsal. Se trata de los magallánicos Francisco Aguilar, Fabián Barria y Maximiliano Seguel, quienes fueron considerados para integrar esta instancia de trabajo del combinado nacional.

Desde el club destacaron la convocatoria como un reconocimiento al rendimiento y compromiso que los jugadores han demostrado en las competencias recientes. La nominación también representa un hito para la institución deportiva de Punta Arenas, que continúa proyectando talento local hacia instancias de carácter nacional.

Sin embargo, durante el partido correspondiente a la última fecha del equipo, Maximiliano Seguel sufrió una lesión que le impedirá ser parte de este microciclo. A través de sus redes sociales, el club manifestó su respaldo al jugador, expresando confianza en su pronta recuperación y en que tendrá nuevas oportunidades de representar a la región en futuras convocatorias.

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