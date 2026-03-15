Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de marzo de 2026

TRES MAGALLÁNICOS SON PRESELECCIONADOS PARA MICROCICLO DE LA SELECCIÓN CHILENA DE FUTSAL

​Francisco Aguilar, Fabián Barria y Maximiliano Seguel, jugadores de Punta Arenas Futsal, fueron considerados para participar en una instancia de trabajo de la Roja.

Seleccionados chilenos futsal

Tres jugadores de Punta Arenas Futsal fueron preseleccionados para participar en un microciclo de la selección chilena de futsal. Se trata de los magallánicos Francisco Aguilar, Fabián Barria y Maximiliano Seguel, quienes fueron considerados para integrar esta instancia de trabajo del combinado nacional.

Desde el club destacaron la convocatoria como un reconocimiento al rendimiento y compromiso que los jugadores han demostrado en las competencias recientes. La nominación también representa un hito para la institución deportiva de Punta Arenas, que continúa proyectando talento local hacia instancias de carácter nacional.

Sin embargo, durante el partido correspondiente a la última fecha del equipo, Maximiliano Seguel sufrió una lesión que le impedirá ser parte de este microciclo. A través de sus redes sociales, el club manifestó su respaldo al jugador, expresando confianza en su pronta recuperación y en que tendrá nuevas oportunidades de representar a la región en futuras convocatorias.


Punta Arenas Futsal

PUNTA ARENAS FUTSAL CAE ANTE COLO COLO EN LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO DE PRIMERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: PRESIDENTE KAST PRESENTA PROYECTO CON 40 MEDIDAS EN DISTINTOS EJES

Leer Más

​La iniciativa contempla cinco ejes de acción, incluyendo rebaja del impuesto corporativo, eliminación transitoria del IVA a la vivienda y ajustes al sistema de gratuidad y al cobro del CAE.

​La iniciativa contempla cinco ejes de acción, incluyendo rebaja del impuesto corporativo, eliminación transitoria del IVA a la vivienda y ajustes al sistema de gratuidad y al cobro del CAE.

plan de reconstrucción
nuestrospodcast
Seleccionados chilenos futsal

TRES MAGALLÁNICOS SON PRESELECCIONADOS PARA MICROCICLO DE LA SELECCIÓN CHILENA DE FUTSAL

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Seleccionados chilenos futsal

TRES MAGALLÁNICOS SON PRESELECCIONADOS PARA MICROCICLO DE LA SELECCIÓN CHILENA DE FUTSAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Ojo con la Cultura

PROYECTO “CURIOSCÓPICOS” DESTACA COMO EMBAJADOR ANTÁRTICO CON INICIATIVAS EDUCATIVAS DESDE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
renuncias-instituciones-financieras-740x430

PRESIDENTES DE BANCOESTADO, CORFO, CMF Y ENAP PRESENTAN SUS RENUNCIAS TRAS CAMBIO DE GOBIERNO