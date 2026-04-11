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11 de abril de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL DERROTÓ A COQUIMBO UNIDO Y SUMA NUEVA VICTORIA EN EL CAMPEONATO DE PRIMERA

​El equipo magallánico se impuso por 4-3 en un partido que estuvo en tensión hasta los minutos finales.

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Punta Arenas Futsal consiguió un triunfo por 4-3 frente a Coquimbo Unido, en un encuentro disputado en el Gimnasio del CEVS en San Ramón, válido por la fecha 5 del Campeonato de Primera.

Los goles del conjunto magallánico fueron convertidos por Pitter Sierpe, Sebastián Muñoz, Piero Guerrero y Francisco Aguilar. El equipo logró una amplia ventaja en el primer tiempo, yéndose al descanso con un 4-0 a favor.

En el complemento, Coquimbo Unido reaccionó y anotó tres goles, lo que estrechó el marcador y obligó a Punta Arenas a sostener el resultado hasta el final para asegurar los tres puntos.

Con este resultado, el equipo suma 9 puntos de 12 posibles en el torneo. En la próxima fecha, Punta Arenas Futsal enfrentará a Universidad de Chile en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.


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FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN TOMAS DE PUNTA ARENAS DEJA DETENIDOS Y CONTROLES A EXTRANJEROS

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