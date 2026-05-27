PRESENTARÁN NUEVO LIBRO QUE RESCATA LA HISTORIA Y EL PRESENTE DEL TRABAJO EN LA PATAGONIA TRANSFRONTERIZA

En una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Nicolás Gómez Baeza, historiador y miembro fundador de la Biblioteca Cultura Obrera Patagonia, anunció el próximo lanzamiento del libro "Trabajo en la Patagonia y Tierra del Fuego". La obra, que recopila diversas investigaciones sobre el pasado y presente laboral de la zona austral, busca consolidarse como un aporte clave para la identidad regional y el acceso democrático a la memoria histórica.

La publicación es el resultado de un esfuerzo conjunto compilado por Gómez Baeza, Nicolet Gómez Rojas y Miguel Cáceres Murri, y cuenta con el respaldo de la Unidad de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes (UMAG), el Museo de Historia Natural Río Seco y Ediciones UMAG.

El libro: Un registro permanente de las memorias obreras

Según explicó Gómez Baeza, el texto materializa un anhelo de la comunidad científica y social surgido tras el éxito de los primeros encuentros realizados desde 2023.

"Nos propusimos sacar publicaciones que estén al acceso de principalmente la comunidad en Magallanes. El libro reúne una serie de capítulos enfocados a nuevos temas y miradas sobre la historia y el presente del trabajo en la Patagonia y Tierra del Fuego, un territorio transfronterizo que concebimos más allá de las divisiones nacionales" — Nicolás Gómez Baeza.

El volumen destaca el carácter conectado del territorio entre Chile y Argentina, derribando mitos de la "excepcionalidad magallánica" al insertar las dinámicas de la mítica Federación Obrera de Magallanes y las huelgas de principios del siglo XX en un contexto global de organización de los trabajadores. Entre sus novedades, el libro aborda también el rol, muchas veces invisibilizado, de las organizaciones obreras de mujeres en la región.

Cobertura del Tercer Encuentro

El lanzamiento del libro se enmarca en las actividades del Tercer Encuentro de Historia del Trabajo y Memorias Obreras en la Patagonia, el cual contempla una variada agenda híbrida entre el 1 y el 6 de junio:

1 de junio: Presentación virtual de un texto editado en Argentina sobre la organización obrera de mujeres.

3 de junio: Inicio de las actividades presenciales con un conversatorio sindical.

4 de junio: Actividades de vinculación escolar en el Liceo Sara Braun.

5 de junio (18:30 hrs): Ceremonia oficial de lanzamiento del libro en el Aula Tecnológica de la Biblioteca Central de la UMAG. La presentación estará a cargo del destacado investigador, historiador y sociólogo magallánico, Manuel Rodríguez Uribe.

Democratización y rescate digital

Gómez Baeza aprovechó la instancia para destacar la labor de la Biblioteca Cultura Obrera Patagonia, iniciativa nacida en el año 2020 durante la pandemia. El proyecto ha permitido repatriar y digitalizar material de alto valor histórico que se encontraba disperso o fuera del alcance de la ciudadanía de Magallanes, incluyendo el rescate de prensa obrera local que estaba alojada en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam.

Para revisar el programa completo del encuentro, acceder a las redes de la biblioteca o suscribirse a su boletín informativo, los interesados pueden visitar el perfil de Instagram @bibliotecaculturaobrerapatagonia

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