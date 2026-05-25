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25 de mayo de 2026

CONCEJAL GERMÁN FLORES ADVIERTE SOBRE EL AUMENTO DE ARMAS BLANCAS EN JÓVENES Y PIDE MEDIDAS URGENTES PARA FRENAR POSIBLES PANDILLAS EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

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En una extensa entrevista realizada en el programa matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Concejal de la comuna de Punta Arenas y Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Germán Flores Mora, alertó sobre la creciente y preocupante tendencia del uso de machetes y armas blancas por parte de adolescentes en la ciudad.

Durante la conversación, Flores fue enfático en la necesidad de no normalizar la violencia ni el porte de armas, haciendo un paralelo con las pandillas que operaban en los años 80, pero advirtiendo sobre el incremento en el nivel de peligrosidad en la actualidad. "Se está instalando y normalizando el uso de machetes en la vía pública (...). Durante las últimas semanas se han detenido a seis o siete personas, jóvenes y menores de edad, portando machetes y cuchillos", declaró el Concejal. Además, mostró su preocupación de que estos grupos puedan ser reclutados a futuro por bandas de crimen organizado o narcotráfico que ya operan en la Región de Magallanes.

Nuevas facultades municipales y la crítica al Gobierno

Flores adelantó que la nueva ley que otorgará mayores facultades a los inspectores de seguridad ciudadana municipal —cuya vigencia se espera para agosto de este año— será un paso fundamental. Estas atribuciones permitirán retener y esposar a individuos, usar gas pimienta no tóxico y portar bastones retráctiles, actuando como un complemento indispensable a la labor de Carabineros y la PDI.

No obstante, el Concejal expresó su inquietud ante la falta de articulación por parte del Ejecutivo. Tras dos meses y medio desde la instalación del nuevo Gobierno, criticó no haber sido convocado por las autoridades regionales para conformar mesas de trabajo en seguridad. "Yo todavía no conozco un plan regional o comunal de seguridad ciudadana por parte de las nuevas autoridades", sostuvo.

Ex Hospital Regional, infraestructura y turismo

En la instancia, Germán Flores también abordó la polémica por la demolición del ex Hospital Regional, sumándose a la preocupación ciudadana por los escombros y el asbesto. El Concejal informó que ha solicitado oficios a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y a la Dirección de Medio Ambiente para conocer los protocolos exactos de tratamiento y resguardo de la población aledaña, especialmente los colegios del sector.

Finalmente, en el ámbito de desarrollo e infraestructura, lamentó que la ampliación del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo se proyecte hacia el 2041, indicando que Punta Arenas está perdiendo competitividad frente a los vuelos directos que llegan a Puerto Natales. Hizo un llamado a potenciar hitos turísticos como el Cabo Froward y confirmó que entre el 20 y el 29 de mayo se resolverá la licitación para la anhelada iluminación de la ruta hacia el aeropuerto, esperando que este sea "el último invierno" en penumbras.



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