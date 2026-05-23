CABO DE HORNOS REALIZARÁ NUEVA JORNADA DE ECO-CANJE PARA PROMOVER EL RECICLAJE Y LA SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad de Cabo de Hornos invitó a la comunidad de Puerto Williams a participar de una nueva jornada de Eco-Canje, iniciativa orientada a fortalecer las prácticas de reciclaje y el compromiso ambiental en la comuna más austral del mundo.

La actividad se realizará el próximo 24 de mayo en la Carpa Municipal, entre las 16:30 y las 18:30 horas. Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán entregar materiales reciclables como botellas plásticas y de vidrio, envases Tetrapack, latas y colillas de cigarro, los que deberán estar limpios y secos para facilitar su reutilización.

Como parte de la iniciativa, el municipio entregará una bolsita de compost y semillas por familia participante, incentivando además prácticas sustentables al interior de los hogares y el cuidado del entorno natural de la comuna.

Desde el municipio destacaron que este tipo de actividades forman parte de una estrategia medioambiental desarrollada durante los últimos años, enfocada en educación ambiental, reciclaje y protección del patrimonio natural de Cabo de Hornos.

El alcalde Patricio Fernández señaló que la comuna continuará fortaleciendo una visión de desarrollo vinculada a la sostenibilidad y al cuidado del entorno, incorporando además estos lineamientos en la planificación urbana y territorial de Puerto Williams.

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