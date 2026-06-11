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11 de junio de 2026

GREMIOS DEL TURISMO DE MAGALLANES SOSTIENEN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE TURISMO

La instancia también permitió presentar propuestas orientadas a fortalecer los indicadores económicos del sector, destacando la importancia de generar políticas públicas y acciones coordinadas que impulsen el crecimiento sostenible de la actividad turística.

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Los principales gremios del turismo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena participaron hoy en una reunión de trabajo con la Subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, instancia que permitió abordar los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo del sector a nivel regional.

 
La reunión surgió a partir de la breve visita que la autoridad realizó a Magallanes, luego de que un cambio de agenda impidiera concretar una estadía más extensa. No obstante, durante las horas que permaneció en la ciudad, los representantes gremiales tuvieron la oportunidad de presentar las necesidades y prioridades de sus respectivas organizaciones, así como las realidades particulares de las distintas comunas y provincias de la región.

 
Durante el encuentro se abordaron temas estratégicos para el fortalecimiento del turismo regional, entre ellos la descentralización, el nuevo estatuto laboral para el sector, la necesidad de agilizar las inversiones en infraestructura aeroportuaria, especialmente en los aeropuertos de Punta Arenas y Puerto Natales, además de materias relacionadas con la promoción internacional del destino.

 
Asimismo, los gremios manifestaron su preocupación por la falta de ejecución del proyecto de promoción turística que actualmente se encuentra en Sernatur Regional, el cual considera recursos cercanos a los 3.000 millones de pesos y que resulta clave para potenciar la presencia de Magallanes en mercados nacionales e internacionales.

 
Asimismo, se abordó la necesidad de destrabar las inversiones en el sector turístico, señalando que la región enfrenta un escenario similar al de años anteriores, con proyectos que permanecen estancados y con importantes dificultades para materializar nuevas iniciativas. Los gremios coincidieron en que agilizar estos procesos es clave para impulsar el desarrollo del turismo, fortalecer la infraestructura y generar mayores oportunidades para las comunidades y empresas de Magallanes.

 
La instancia también permitió presentar propuestas orientadas a fortalecer los indicadores económicos del sector, destacando la importancia de generar políticas públicas y acciones coordinadas que impulsen el crecimiento sostenible de la actividad turística.

 
En la reunión participaron representantes de los gremios Austro Chile, HYST, ASEET y APAL, quienes coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada para posicionar a Magallanes como un destino integral, reduciendo la estacionalidad y promoviendo la región como un bloque turístico, capaz de ofrecer una amplia diversidad de experiencias durante todo el año.

 
Además, durante la reunión los gremios coincidieron en la necesidad de que el turismo ocupe un lugar central dentro de la estrategia de desarrollo económico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacando especialmente el potencial del turismo MICE, asociado a reuniones, congresos, incentivos y eventos, como una herramienta para reducir la estacionalidad, atraer visitantes durante todo el año y generar un mayor impacto económico en los distintos servicios vinculados a la actividad.

 
También se planteó la importancia de avanzar en cuanto a infraestructura particularmente en Tierra del Fuego y Antártica en las distintas comunas de las provincias.

 
En este contexto, los representantes gremiales destacaron la necesidad de priorizar inversiones estratégicas en infraestructura, especialmente las mejoras y ampliaciones del Aeropuerto de Punta Arenas y el fortalecimiento del Aeropuerto de Puerto Natales, entendiendo que estas obras son fundamentales para potenciar el turismo, facilitar la realización de eventos internacionales, atraer nuevas inversiones y contribuir al desarrollo económico regional.

 
Finalmente, se hizo un llamado a que estas materias sean consideradas dentro de la estrategia de crecimiento impulsada por el Ministerio de Economía, promoviendo una visión de largo plazo que permita fortalecer el turismo, descentralizar las oportunidades de desarrollo y consolidar a Magallanes como un destino competitivo durante todo el año.

 
Los gremios valoraron el espacio de diálogo generado con la Subsecretaría de Turismo y manifestaron su disposición a continuar colaborando en iniciativas que contribuyan al desarrollo y consolidación de Magallanes como uno de los principales destinos turísticos del país.

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