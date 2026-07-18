Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de julio de 2026

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORA APROBACIÓN DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y DESTACA EFECTOS PARA MAGALLANES

​El parlamentario por Magallanes destacó el avance de la iniciativa aprobada en el Senado, que continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados durante la próxima semana.

alejandro kusanovic

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, valoró la aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, iniciativa que ahora continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario señaló que la propuesta permitirá abordar materias relacionadas con inversión, crecimiento económico y reducción de trabas administrativas.

Kusanovic afirmó que la iniciativa tendrá efectos en la Región de Magallanes, especialmente en sectores productivos que, según indicó, han enfrentado dificultades asociadas a procesos regulatorios y administrativos. En esa línea, destacó que el proyecto busca entregar mayores condiciones para el desarrollo de actividades económicas.

El senador mencionó particularmente a la salmonicultura como una de las industrias que podría verse beneficiada, debido a medidas relacionadas con la agilización de procedimientos y la relocalización de concesiones. Según señaló, este sector representa una fuente de empleo e inversión para familias de la región.

Además, el parlamentario valoró la incorporación de una medida que elimina el pago de contribuciones para adultos mayores, calificándola como un avance para quienes han mantenido el pago de sus viviendas durante años. La iniciativa continuará ahora su discusión legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.



nieve ruta 9 norte julio 2026 (2)

MOP REFUERZA ACCIONES PREVENTIVAS EN RUTAS DE MAGALLANES ANTE BAJAS TEMPERATURAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD 2026

Leer Más

El proceso estará disponible entre el 17 de julio y el 18 de septiembre de forma online y presencial. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 0 a 10 años, cumplidos al 31 de diciembre de este año.

El proceso estará disponible entre el 17 de julio y el 18 de septiembre de forma online y presencial. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 0 a 10 años, cumplidos al 31 de diciembre de este año.

VN 6
nuestrospodcast
alejandro kusanovic

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORA APROBACIÓN DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y DESTACA EFECTOS PARA MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
patrural

CONCEJALA DE PORVENIR PIDE MODIFICAR LA LEY CHOLITO Y UNA MESA REGIONAL PARA ENFRENTAR LOS ATAQUES DE PERROS ASILVESTRADOS EN TIERRA DEL FUEGO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CIERRE DE TALLERES INFANTILES DE INVIERNO 2026 (9)

TALLERES INFANTILES DE INVIERNO CULMINAN CON MASIVA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
habilidadesjuventudmagallanes

DÍA MUNDIAL DE LAS HABILIDADES DE LA JUVENTUD: MAGALLANES ENFRENTA EL DESAFÍO DE CONVERTIR LA CAPACITACIÓN EN MÁS OPORTUNIDADES LABORALES INCLUSIVAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250