SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORA APROBACIÓN DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y DESTACA EFECTOS PARA MAGALLANES

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, valoró la aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, iniciativa que ahora continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario señaló que la propuesta permitirá abordar materias relacionadas con inversión, crecimiento económico y reducción de trabas administrativas.

Kusanovic afirmó que la iniciativa tendrá efectos en la Región de Magallanes, especialmente en sectores productivos que, según indicó, han enfrentado dificultades asociadas a procesos regulatorios y administrativos. En esa línea, destacó que el proyecto busca entregar mayores condiciones para el desarrollo de actividades económicas.

El senador mencionó particularmente a la salmonicultura como una de las industrias que podría verse beneficiada, debido a medidas relacionadas con la agilización de procedimientos y la relocalización de concesiones. Según señaló, este sector representa una fuente de empleo e inversión para familias de la región.

Además, el parlamentario valoró la incorporación de una medida que elimina el pago de contribuciones para adultos mayores, calificándola como un avance para quienes han mantenido el pago de sus viviendas durante años. La iniciativa continuará ahora su discusión legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.





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