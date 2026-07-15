ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES SE ADJUDICARÁN MÁS DE 65 MILLONES DE PESOS DEL FFOIP 2026

​ Las organizaciones sociales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena dieron un paso clave para concretar sus iniciativas comunitarias tras la Sesión de Adjudicación del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026. En esta instancia, tras el proceso de evaluación y selección a cargo del Consejo Regional del FFOIP, se definieron las propuestas que se adjudicarán el financiamiento para su ejecución durante el presente año.



Para este proceso, desde el nivel central se destinó un marco presupuestario de más de 65 millones de pesos para la región. Estos recursos se repartirán de manera directa entre los proyectos locales y regionales que resultaron adjudicados, permitiendo el desarrollo de iniciativas enfocadas en la promoción de derechos, la participación ciudadana, el trabajo comunitario y el fortalecimiento de la gestión de las propias organizaciones de interés público.



El Seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, destacó el rol de la dirigencia social y el impacto que tendrán estos recursos en el territorio una vez entregados:



"Las organizaciones sociales son el motor de nuestras comunidades. Son sus dirigentes y dirigentas quienes, con compromiso y vocación de servicio, impulsan iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas. A través del FFOIP estamos entregando herramientas concretas para que esas ideas puedan transformarse en proyectos que beneficien directamente a sus comunidades, fortaleciendo la participación ciudadana y el desarrollo social en toda la región", señaló la autoridad.



Asimismo, el vocero regional reafirmó el compromiso del Gobierno por seguir fortaleciendo el tejido social, generando oportunidades para que más organizaciones accedan a financiamiento público que impulse el desarrollo local y regional.

Cabe destacar que el FFOIP es un fondo concursable del Ministerio Secretaría General de Gobierno, creado bajo el alero de la Ley N.º 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Su objetivo es apoyar financieramente aquellos proyectos que promuevan el interés general y fortalezcan la participación de la ciudadanía.



Tras la priorización de los proyectos seleccionados por el consejo evaluador, se iniciará el proceso de formalización de convenios para la posterior transferencia y entrega de los recursos asignados a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



