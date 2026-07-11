SEREMI DE GOBIERNO CONMEMORÓ EL DÍA DEL PERIODISTA CON ENCUENTRO JUNTO A PROFESIONALES DE LAS COMUNICACIONES DE MAGALLANES

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó un desayuno que reunió a periodistas de distintos medios de comunicación de la región y a los profesionales de las comunicaciones que integran el Gabinete Regional. La actividad contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías.

El encuentro tuvo como objetivo reconocer la labor que desempeñan diariamente los periodistas y generar un espacio de diálogo entre quienes trabajan en los medios de comunicación y los equipos de comunicaciones del sector público. Durante la jornada se abordaron los desafíos que enfrenta el periodismo y las comunicaciones, además de la importancia del acceso oportuno a la información pública.

El seremi de Gobierno destacó el aporte que realizan los periodistas en la difusión de información de interés para la ciudadanía y valoró el trabajo que desarrollan los profesionales de las comunicaciones en la región. Asimismo, señaló que una comunicación transparente y oportuna contribuye al fortalecimiento de la confianza entre las instituciones y la comunidad.

La actividad también permitió fortalecer el vínculo entre la Seremi de Gobierno, los equipos de comunicaciones del Gabinete Regional y los medios de comunicación de Magallanes, reafirmando el compromiso de mantener espacios de colaboración y diálogo en torno al ejercicio de la profesión.





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