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10 de julio de 2026

SII ENTREGÓ CERTIFICACIONES A ESTUDIANTES QUE APOYARON LA OPERACIÓN RENTA 2026

25 alumnos de la carrera de Contador Auditor de Santo Tomás fueron reconocidos por su apoyo a los contribuyentes.

CERTIFICACIÓN SII A ESTUDIANTES DE CONTADOR AUDITOR (1)

​A través de una ceremonia que contó con la presencia de las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII) DE Punta Arenas y de Santo Tomás, se realizó un reconocimiento a los estudiantes de la carrera de Contador Auditor que participaron en el proceso de Operación Renta 2026 apoyando a los contribuyentes a declarar sus rentas.

La instancia, desarrollada todo el mes de abril y la primera semana de mayo, contó con la participación de los estudiantes debido al convenio que existe entre ambas instituciones. El objetivo principal, además de ayudar a los contribuyentes con sus respectivas declaraciones, fue también sumergir a los futuros contadores a una labor relevante dentro del rubro.
Ante este hito, Daniela Prieto Jara, jefa del departamento de asistencia al contribuyente del SII Punta Arenas, expresó su gratitud a la institución y al proceso en general. “Por mi parte agradecer a esta institución de educación, con la cual tenemos un convenio, uno de los más grandes a nivel nacional por parte del SII. Se atendieron a más de 2.300 personas en este proceso de operación renta, la comunidad recibió muy bien las atenciones de los alumnos fueron muy agradecidos nos dejaron incluso felicitaciones en el buzón destacando la buena atención de los alumnos. Esperamos que esto continúe, que crezca y que los alumnos aprendan ya que les sirve para su formación profesional, pero también para su desarrollo en habilidades de atención de público, como el lidiar con personas complejas en muchos casos. Solo agradecer y esperamos que esto se mantenga en el futuro”.
Por su parte, la estudiante de tercer semestre de la carrera, Gisela Torres expresó su satisfacción al recibir el reconocimiento por parte del SII. “Al recibir esta certificación, es super gratificante porque se ve reflejado el esfuerzo que tuvimos que hacer como estudiantes para poder participar de esta operación renta, y al mismo tiempo nos deja una experiencia muy linda, acompañados de todas las personas que estuvieron en el servicio de impuestos internos ayudándonos, haciéndonos capacitaciones para poder realizar la atención a todos los contribuyentes”.

Además, sobre su experiencia en la Operación Renta 2026, expresó que “la experiencia fue muy enriquecedora y recibir esta certificación representa un cierre significativo a la etapa que vivimos durante abril y mayo. Espero tener la oportunidad de participar nuevamente, ya que fue una instancia muy valiosa. Agradezco a Santo Tomás por habernos brindado esta oportunidad, y también invito a los estudiantes de los próximos años a vivir esta experiencia, porque aporta aprendizajes importantes y resulta de gran utilidad para su formación profesional”.
El proceso de operación renta es un hito de todos los años, y para esta ocasión es la tercera vez que los estudiantes de Contador Auditor participan en el proceso.



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