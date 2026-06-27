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27 de junio de 2026

IVª BRIGADA AÉREA PROMOVIÓ LA VOCACIÓN AEROESPACIAL ENTRE ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS

​Personal de la Fuerza Aérea de Chile visitó el Liceo Luis Alberto Barrera y el Liceo María Auxiliadora para informar sobre las alternativas de formación institucional y las funciones que desarrolla en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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La IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile realizó jornadas de difusión en el Liceo Luis Alberto Barrera y el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, con el propósito de dar a conocer las oportunidades de formación que ofrece la institución y acercar a los estudiantes al trabajo que desarrolla en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

A través de un stand informativo, Aviadores Militares orientaron a los alumnos sobre los procesos de postulación a la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado", destinada a la formación de oficiales, y a la Escuela de Especialidades "Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas", donde se prepara al personal del Cuadro Permanente. Durante la actividad también respondieron consultas sobre los requisitos de ingreso, etapas de selección y la vida institucional.

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la exhibición de equipamiento utilizado por especialistas de la Fuerza Aérea de Chile, incluyendo cascos de pilotos de aeronaves F-5 Tigre III y helicópteros Bell 412. La muestra permitió a los estudiantes conocer más sobre las operaciones aéreas, el entrenamiento y las distintas especialidades que integran la institución.

Además de presentar las alternativas de ingreso, la IVª Brigada Aérea expuso parte de las labores que desarrolla en la zona austral, entre ellas operaciones aéreas, apoyo a la comunidad, conectividad, búsqueda y rescate, y las tareas asociadas a la presencia nacional en el territorio antártico. La institución recordó que el proceso de postulación a la Escuela de Especialidades finaliza el 28 de julio, mientras que el de la Escuela de Aviación permanecerá abierto hasta el 11 de agosto.


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INACAP PUNTA ARENAS FORTALECE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES CON HERRAMIENTAS INNOVADORAS Y PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO

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