MES DEL AIRE Y DEL ESPACIO EN MAGALLANES: IVª BRIGADA AÉREA REALIZA EXPOSICIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONAUSTRAL

En el contexto del Mes del Aire y del Espacio, la IVª Brigada Aérea dio inicio este sábado 21 de marzo a una exposición estática en Zonaustral, en Punta Arenas, como parte de las actividades conmemorativas por el 96° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile. La iniciativa busca acercar a la comunidad al trabajo que desarrolla la institución en la Región de Magallanes y el territorio antártico.

La muestra se desarrolla en la sala ubicada frente a la pista de patinaje y continuará este domingo 22 de marzo, entre las 12:00 y las 17:30 horas. Durante ambas jornadas, los asistentes pueden recorrer distintos espacios donde se exhiben funciones y equipamiento de diversas especialidades de la Fuerza Aérea.

Entre los equipos presentes se encuentran pilotos, enfermeros de combate, personal de mantenimiento de aeronaves y armamento, observadores terrestres y tripulantes aéreos, quienes explican en terreno su labor. Además, destaca una colección de aeronaves a escala que permite conocer distintos tipos de aviones, junto a un simulador de vuelo instalado en el sector nuevo de Zona Franca, frente al local de comida Mamut.

La actividad ha sido valorada por quienes han asistido. Nicolás Bahamondes señaló que la experiencia fue “bastante informativa” y destacó la disposición del personal para explicar cada función. En tanto, Michele García subrayó que realizar la exposición en Zona Franca facilita el acceso a más personas y permite a quienes tienen interés en postular a la institución informarse de manera directa.

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