AUTORIDADES MARÍTIMAS Y ACTORES PORTUARIOS ANALIZARON BALANCE DE LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2025/2026 EN PUNTA ARENAS

En dependencias de la Gobernación Marítima de Punta Arenas se desarrolló el pasado miércoles 29 de abril una reunión de trabajo destinada a analizar las experiencias de la temporada de cruceros 2025/2026. La instancia congregó a diversos actores vinculados a la operación marítima y portuaria del extremo austral del país.

La actividad fue organizada por la Oficina de Prácticos de Punta Arenas y contó con la participación de representantes de agencias marítimas, profesionales de la Empresa Portuaria Austral y autoridades de las Capitanías de Puerto de Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Natales. Estas jurisdicciones concentran los principales puntos de recalada de naves de pasajeros en la región.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron observaciones recogidas a lo largo de la temporada recientemente finalizada, abordando aspectos operativos, logísticos y de seguridad. El intercambio de experiencias permitió identificar buenas prácticas, detectar oportunidades de mejora y proyectar desafíos para los próximos periodos.

La actividad de cruceros mantiene una relevancia sostenida en la región, tanto por su impacto en los puertos como por su vínculo con las comunidades locales. A ello se suma la complejidad técnica de la navegación en zonas como el Estrecho de Magallanes, los canales fueguinos y el cabo de Hornos, caracterizadas por condiciones meteorológicas variables y rutas de alto valor natural.

Los resultados de esta jornada apuntan a fortalecer la coordinación entre los distintos actores del sistema marítimo-portuario, con el objetivo de optimizar la preparación de la temporada 2026/2027 y consolidar condiciones seguras para la operación de cruceros en la zona austral.





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