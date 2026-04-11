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11 de abril de 2026

AUTORIDADES ABORDAN AVANCES Y DESAFÍOS DE OBRAS CLAVE EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​Entre las prioridades destacan la finalización de la Ruta Vicuña–Yendegaia y el inicio del camino Caleta Eugenia–Puerto Toro.

Seremi MOP

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo una reunión de trabajo con el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, en Punta Arenas, instancia en la que abordaron los principales proyectos de infraestructura en la provincia y la continuidad de obras consideradas prioritarias.

Entre los desafíos destacados se encuentra la finalización de la Ruta Vicuña–Yendegaia, iniciativa iniciada en 1994 y que actualmente mantiene 29 kilómetros pendientes de construcción. Según lo informado, una vez concluida permitirá conectar Puerto Williams con Punta Arenas en aproximadamente 12 horas mediante una ruta bimodal.

Asimismo, se analizó el proyecto del camino Caleta Eugenia–Puerto Toro, que contempla una senda de penetración de 37 kilómetros. Esta obra busca generar conectividad terrestre hacia Puerto Toro, localidad que actualmente solo cuenta con acceso marítimo y aéreo.

Durante la reunión, también se revisaron otros proyectos en ejecución en la provincia, como la segunda etapa del muelle multipropósito en Puerto Williams, la mantención de caminos y puentes a cargo de Vialidad, además de obras en la Antártica como el muelle en Bahía Fildes y el mejoramiento de la pista del Aeródromo Teniente Marsh.

Las autoridades indicaron que continuarán realizando reuniones de seguimiento para avanzar en la coordinación de estos proyectos, los que forman parte de la cartera del Ministerio de Obras Públicas en la Provincia Antártica Chilena.



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SUBDERE GARANTIZA CONTINUIDAD DE PROYECTOS PEDZE EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

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