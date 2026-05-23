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23 de mayo de 2026

GERENTA DE HYST ES ELEGIDA COMO MIEMBRO ASESOR DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

​Sara Adema Yusta integrará el comité asesor de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile para el período 2026-2028.

HYST

​La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) informó que su gerenta, Sara Adema Yusta, fue electa como miembro asesor del comité de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) para el período 2026-2028. Desde la asociación destacaron que esta incorporación permitirá fortalecer la participación del sector turístico regional en espacios de representación nacional vinculados al comercio, los servicios y el turismo. La elección de Adema se enmarca en el trabajo que HYST desarrolla en torno a la promoción y fortalecimiento de la actividad turística vinculada a Torres del Paine y la Región de Magallanes, participando activamente en instancias gremiales y de coordinación con actores públicos y privados. Asimismo, desde la organización valoraron que este nombramiento contribuya a visibilizar las necesidades y desafíos del turismo regional en espacios de discusión a nivel nacional, especialmente en materias relacionadas con desarrollo turístico, sostenibilidad y conectividad. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile reúne a organizaciones gremiales y empresas del país, abordando temas asociados al desarrollo económico y fortalecimiento de distintos sectores productivos.

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