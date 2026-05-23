23 de mayo de 2026
GERENTA DE HYST ES ELEGIDA COMO MIEMBRO ASESOR DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
Sara Adema Yusta integrará el comité asesor de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile para el período 2026-2028.
La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) informó que su gerenta, Sara Adema Yusta, fue electa como miembro asesor del comité de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) para el período 2026-2028.
Desde la asociación destacaron que esta incorporación permitirá fortalecer la participación del sector turístico regional en espacios de representación nacional vinculados al comercio, los servicios y el turismo.
La elección de Adema se enmarca en el trabajo que HYST desarrolla en torno a la promoción y fortalecimiento de la actividad turística vinculada a Torres del Paine y la Región de Magallanes, participando activamente en instancias gremiales y de coordinación con actores públicos y privados.
Asimismo, desde la organización valoraron que este nombramiento contribuya a visibilizar las necesidades y desafíos del turismo regional en espacios de discusión a nivel nacional, especialmente en materias relacionadas con desarrollo turístico, sostenibilidad y conectividad.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile reúne a organizaciones gremiales y empresas del país, abordando temas asociados al desarrollo económico y fortalecimiento de distintos sectores productivos.
Los ejemplares serán distribuidos a través del Centro de Información Turística y buscan incentivar visitas a distintos atractivos de la ciudad y apoyar la actividad económica local.
Los ejemplares serán distribuidos a través del Centro de Información Turística y buscan incentivar visitas a distintos atractivos de la ciudad y apoyar la actividad económica local.