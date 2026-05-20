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20 de mayo de 2026

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL DEL SLEP MAGALLANES CONMEMORÓ EL MES DEL MAR CON ACTO ARTÍSTICO Y MUESTRA GASTRONÓMICA

La muestra de platos preparados con productos del mar permitió exhibir las habilidades que los estudiantes adquieren en los talleres de cocina.

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​El Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel, establecimiento perteneciente al Servicio Local de Educación Pública Magallanes, realizó con éxito la ceremonia de celebración del Mes del Mar y conmemoración del Combate Naval de Iquique en una actividad que reunió a estudiantes, docentes, asistentes de la educación e invitados especiales y que estuvo marcada por el reconocimiento a las tradiciones marítimas del país y el fortalecimiento de la identidad nacional.

La ceremonia contempló diversos momentos artísticos preparados por la comunidad educativa. Durante el acto también se recordó la histórica gesta del 21 de mayo de 1879, resaltando el legado de heroísmo y valentía del capitán Arturo Prat y de los tripulantes de la corbeta Esmeralda.

Uno de los espacios más destacados de la jornada fue la muestra gastronómica organizada por los estudiantes del Centro de Capacitación Laboral, quienes prepararon diversos platos elaborados con productos del mar. La iniciativa permitió exhibir habilidades culinarias adquiridas durante su proceso formativo, además de promover el consumo de alimentos marinos característicos de la tradición chilena.

La directora del Centro de Capacitación Laboral, Paola Yáñez Guerra, explicó que “la actividad nació de parte de los docentes para conmemorar las Glorias Navales y reforzar los valores patrios a través de una actividad significativa. Los estudiantes participaron de manera directa a través de los talleres de cocina y realizaron los productos que hoy tenemos para nuestra muestra gastronómica”.

La actividad contó con la presencia del subdirector subrogante de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz Avendaño, quien valoró el trabajo desarrollado por la comunidad educativa y destacó la relevancia de generar instancias de participación y aprendizaje integral para los estudiantes.

Asimismo, en representación de la Armada de Chile, el subteniente Vicente Saavedra Garrido, de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, agradeció el homenaje y relevó el significado que estas conmemoraciones tienen para el país.

“En este mes del mar, otro aniversario del combate naval de Iquique, siento que conectar con la comunidad y comunicar lo que fue esta gesta heroica, que recordamos todos los años, es importante porque tenemos que saber la importancia de lo que lo que marcó Arturo Prat”, comentó.

La estudiante del Centro de Capacitación Laboral, Michelle Arriagada Pérez, comentó por su parte que “hicimos las sopaipillas con mis compañeros en la cocina y ayudamos a colocar la mesa. Es increíble porque viene muchísima gente que a veces ni siquiera sabían que existe el colegio y con esto se puede visibilizar que el colegio existe”.

Con esta ceremonia, el Centro de Capacitación Laboral reafirmó su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo espacios educativos que fortalecen la cultura, la historia y el sentido de pertenencia.

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