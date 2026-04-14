CMT CELEBRA 14 AÑOS CONSOLIDANDO SU COBERTURA NACIONAL DE ARICA A PUNTA ARENAS

​En el marco de su decimocuarto aniversario, el Centro Médico del Trabajador (CMT) reafirma su posición como el socio estratégico clave para la productividad empresarial en el Cono Sur. Bajo la dirección de su CEO, Juan Pablo Plaza Van Roon, CMT ha logrado transformar la salud ocupacional, elevándola de un mero cumplimiento normativo a un activo estratégico que resguarda la continuidad operacional y el bienestar de los colaboradores en Chile y Perú.



La historia de CMT se caracteriza por un crecimiento exponencial que se ha intensificado en los últimos años. Durante 2024 y 2025, la operación en Chile registró incrementos del 21% y 25% respectivamente, mientras que en Perú el crecimiento alcanzó cifras históricas con un 90% en Lima y un 72% en Arequipa. Estos indicadores respaldan la solidez de un modelo de negocios que hoy se prepara para un hito fundamental: alcanzar la cobertura nacional (de Arica a Punta Arenas) con 26 sucursales propias operativas.



Para este 2026, el plan de expansión en Chile incluye las aperturas de Estación Central, una segunda sede en Viña del Mar, Curicó, Los Ángeles, Arica, Temuco y una segunda sucursal en Concepción, sumándose a la oficina de Coquimbo recientemente inaugurada. Con este despliegue, CMT asegura presencia efectiva desde el extremo norte hasta Punta Arenas, acompañando el desarrollo de industrias clave como la minería, la energía, la construcción, la acuicultura y la agricultura.



Mirando hacia el futuro, la meta de la compañía es consolidar su liderazgo en toda Latinoamérica. La expansión territorial se enfocará en completar la cobertura en el mercado peruano y explorar la llegada a nuevas geografías como Argentina, Colombia y Ecuador. A través de estos proyectos de inversión, CMT busca no solo ampliar su red, sino establecer un nuevo estándar regional en la gestión integral de la salud y seguridad de los trabajadores.



