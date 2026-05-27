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27 de mayo de 2026

LANZAN PLATAFORMA DIGITAL QUE RESCATA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL CLUB ESMERALDA DE PUERTO NATALES

​La iniciativa financiada por Fondart Regional Magallanes 2025 permitió recopilar, digitalizar y poner a disposición de la comunidad un valioso archivo fotográfico vinculado a la historia del Club Esmeralda y de Puerto Natales.

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El pasado viernes 22 de mayo se realizó en la Biblioteca Pública de Puerto Natales el lanzamiento oficial de www.natalesdememoria.cl, archivo fotográfico digital desarrollado en el marco del proyecto La memoria fotográfica del Club Social, Cultural y Deportivo Esmeralda a sus 100 años de vida (Folio 774479), financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional Magallanes, Convocatoria 2025.

 
La actividad reunió a integrantes de la comunidad, socios(as), familias, vecinos(as) y representantes de distintas instituciones locales, quienes participaron de la presentación de la plataforma digital, conocieron parte del proceso de recopilación y digitalización del archivo, y también las distintas formas en que la comunidad podrá navegar, reconocer y seguir aportando a este archivo vivo y en permanente construcción.

 
El proyecto ejecutado por Karina Rodríguez Soto, Silvana Solar Iturriaga y Cinthia Rodriguez Macías, permitió recopilar, digitalizar y organizar fotografías vinculadas a la historia social, deportiva y cultural del Club Esmeralda, conformando un archivo digital abierto que busca preservar y difundir parte importante de la memoria local.

 
Asimismo, la iniciativa contempló un importante trabajo de investigación y revisión de prensa histórica en diarios y medios locales, permitiendo reconstruir hitos deportivos, actividades sociales, aniversarios, campeonatos y distintos acontecimientos vinculados a la historia del club y de la ciudad, complementando así el archivo fotográfico con antecedentes documentales y contextuales.

 
A través de convocatorias, entrevistas y trabajo colaborativo con la comunidad, el archivo reúne imágenes, relatos e identificaciones construidas colectivamente, entendiendo la memoria como un proceso vivo y en permanente crecimiento.
La plataforma digital permite recorrer distintas categorías relacionadas con disciplinas deportivas, vida social y espacios históricos vinculados al club, además de incorporar herramientas para que la comunidad pueda seguir aportando información y nuevas fotografías al archivo.

 
Actualmente, el archivo quedará disponible a través de la Municipalidad, en la Biblioteca Pública de Puerto Natales y el Museo Histórico Municipal, permitiendo que vecinos(as), investigadores(as) y nuevas generaciones no solo puedan acceder gratuitamente a este material patrimonial en formato digital, sino también transformarse en parte activa de su construcción y crecimiento colectivo.



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