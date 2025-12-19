Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

IPS Y SEREMI DEL TRABAJO LANZAN PLATAFORMA “MI SEGURO SOCIAL”

​Con este nuevo servicio del IPS, las personas pueden acceder a un registro de los aportes que sus empleadores realizan al nuevo seguro de la Reforma de Pensiones.

ipsseremitrabajo

​Las cotizaciones al nuevo Seguro Social, de cargo de los empleadores, contribuirán a mejorar las pensiones de miles de personas en la región de Magallanes ¿Cómo saber si se esa cotización adicional se está realizando?

 
Para saberlos, esta mañana, en dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS), las autoridades realizaron el anuncio de una nueva plataforma llamada “Mi Seguro Social”, un servicio de consulta en línea puesto a disposición de la ciudadanía en el sitio web www.chileatiende.cl, en el que, con su Clave Única, las y los trabajadores podrán revisar información sobre el pago de la cotización obligatoria del 0,9% que realiza su empleador para este Seguro y, con ello, acceder al historial de esos aportes que comenzaron en el mes de agosto pasado.

 
En palabras de la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, “estamos nuevamente anunciando a la comunidad una nueva herramienta que tenemos disponible en el marco de la Reforma de Pensiones, “Mi Seguro Social”, donde los cotizantes podrán ver el pago que se implementa este año, a partir de esta reforma, con un 1% de cargo del empleador”.

 
“Lo importante es que una vez que se crean las actuales AFP, se perdió él tripartismo en términos de aportes previsionales. En esta reforma se vuelve a recuperar con este pago y la participación, entonces, del empleador, del trabajador y del Estado en materia de Seguridad Social”, agregó la secretaria regional.

 
La autoridad recordó que del total del 1% que comenzaron a enterar los empleadores, un porcentaje (0,1%) se va a la capitalización individual del trabajador y el resto (0,9%) permitirá financiar los beneficios que se implementarán con la Reforma a partir de enero de 2026.

 
Por su parte, el director regional (s) del IPS, José Pérez Núñez, expresó que “hoy día los trabajadores y trabajadoras ya pueden revisar en esta plataforma si su empleador pagó esta cotización adicional. Es muy simple: a través de www.chileatiende.cl, con su clave única van a poder revisar si este pago se realizó y, a la vez, descargar un certificado de pago de cotizaciones, de un 0,9% que es lo que corresponde al Seguro Social”.

 
“Esta verificación se puede realizar en el sitio web mencionado, también de manera presencial y a través de la sucursal virtual. Por tanto, el llamado a la comunidad también es a verificar y revisar el pago de esta cotización adicional, ya sea de manera virtual o en las sucursales de todas las provincias y también llamar a los pensionados y pensionadas a actualizar sus datos para prepararse a fin de comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social”, añadió Pérez.

 
Los beneficios que comenzaran a pagarse en el mes de enero son dos: el beneficio por año cotizado – de 0,1 UF por cada año cotizado- con un tope de 25 años y, por otro lado, la compensación por mayor expectativa de vida que se paga a las mujeres.

 
En ambos casos, las personas pensionadas deben contar con 65 años de edad y cumplir con otros requisitos legales.











Taller de Muralismo con Cejec

CON UN MURAL PINTADO POR ESTUDIANTES CONCLUYÓ LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN PORVENIR

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

MINVU - Conservación de Vías Urbanas Punta Arenas
COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CERRO GUIDO APRENDIERON A TRAVÉS DE RÉPLICAS EN EL TALLER “MEMORIAS DE PIEDRA Y HUESO: MAGALLANES PREHISTÓRICO” DEL PAR EXPLORA MAGALLANES

pumaspatagoniargentina

¿POR QUÉ LOS PUMAS SE ESTÁN COMIENDO A LOS PINGÜINOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA?

Consejero Regional Rodolfo Cardenas (2)

CONSEJO REGIONAL APRUEBA POR MAYORÍA ADENDA AL CONVENIO DE SALUD MINSAL–GORE PARA EL PERÍODO 2021–2026