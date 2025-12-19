CON UN MURAL PINTADO POR ESTUDIANTES CONCLUYÓ LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN PORVENIR

El pasado jueves, 11 de diciembre, se realizó en el Gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes. Leer, Fantasear, Soñar…”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en el marco del Plan de Reactivación Educativa que tiene como objetivos fomentar la lectura, la escritura y la comunicación oral en las distintas comunidades educativas, a través de expresiones artísticas.

“Con este Vendaval Cultural en Tierra del Fuego, concluimos el ciclo de Ferias Literarias en nuestra región. Por cuanto año consecutivo llegamos a todas las provincias de Magallanes con diversas actividades culturales, incentivando la lectura, con un enfoque descentralizador, uno de los mandatos del gobierno del Presidente Gabriel Boric”, señaló el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

La jornada de la mañana estuvo dedicada a la infancia donde participaron los jardines infantiles Pepita de Oro, Papelucho y Arcoíris, con módulos de expresión artística, creatividad, juegos y cuenta cuentos. Luego se presentó el clásico navideño “The Grinch”, obra de teatro de la Compañía “La Última”, financiada por la Municipalidad de Porvenir.

Durante la tarde, “Circo del Sur” se tomó las calles de la capital fueguina realizando intervenciones, mientras acompañaba el recorrido de estudiantes del Colegio María Auxiliadora al Liceo Hernando de Magallanes, donde confluyeron niñas, niños y jóvenes de los distintos establecimientos educacionales de la comuna, pintando un mural en el frontis, guiado por el artista “Cejec”, inspirado en dos temáticas: la Identidad de Tierra del Fuego y el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Isidora, estudiante del 1°C del Liceo Hernando de Magallanes, explicó que la experiencia de muralismo le pareció “muy entretenida. Me encantó. Ayudó a relajarme, me encanta pintar. Tratamos de mostrar cómo es Porvenir, lo lindo que es. Pintamos calafates, pingüinos, flamencos, el cielo de Porvenir y los selk'nam que vivían antes acá”.

Paralelamente, en el Gimnasio del recinto, el cantautor magallánico Julio Argentino Díaz interpretó canciones como “El Caballo Cansado”, “El Blues de Jimmy” y “El Terremoto Chilote”, para luego dar paso al espectáculo circense, con trucos de magia, acrobacias, malabarismo y muchas risas.

Cabe destacar que esta Feria Literaria contó con la participación de librerías provenientes de Punta Arenas. Entre ellas se encuentran: “Pingüilibros” y “Entrepáginas”, que llevaron un stock de libros compuesto por clásicos de la literatura y narrativas emergentes. Además, estuvieron presentes: la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego, el Centro de Formación Técnica de Magallanes, la Biblioteca Municipal de Porvenir y Bibliotecas Escolares CRA.





​

