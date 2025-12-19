Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

CON UN MURAL PINTADO POR ESTUDIANTES CONCLUYÓ LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN PORVENIR

​Ministerio de Educación

Taller de Muralismo con Cejec

El pasado jueves, 11 de diciembre, se realizó en el Gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes. Leer, Fantasear, Soñar…”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en el marco del Plan de Reactivación Educativa que tiene como objetivos fomentar la lectura, la escritura y la comunicación oral en las distintas comunidades educativas, a través de expresiones artísticas.

“Con este Vendaval Cultural en Tierra del Fuego, concluimos el ciclo de Ferias Literarias en nuestra región. Por cuanto año consecutivo llegamos a todas las provincias de Magallanes con diversas actividades culturales, incentivando la lectura, con un enfoque descentralizador, uno de los mandatos del gobierno del Presidente Gabriel Boric”, señaló el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

La jornada de la mañana estuvo dedicada a la infancia donde participaron los jardines infantiles Pepita de Oro, Papelucho y Arcoíris, con módulos de expresión artística, creatividad, juegos y cuenta cuentos. Luego se presentó el clásico navideño “The Grinch”, obra de teatro de la Compañía “La Última”, financiada por la Municipalidad de Porvenir.

Durante la tarde, “Circo del Sur” se tomó las calles de la capital fueguina realizando intervenciones, mientras acompañaba el recorrido de estudiantes del Colegio María Auxiliadora al Liceo Hernando de Magallanes, donde confluyeron niñas, niños y jóvenes de los distintos establecimientos educacionales de la comuna, pintando un mural en el frontis, guiado por el artista “Cejec”, inspirado en dos temáticas: la Identidad de Tierra del Fuego y el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Isidora, estudiante del 1°C del Liceo Hernando de Magallanes, explicó que la experiencia de muralismo le pareció “muy entretenida. Me encantó. Ayudó a relajarme, me encanta pintar. Tratamos de mostrar cómo es Porvenir, lo lindo que es. Pintamos calafates, pingüinos, flamencos, el cielo de Porvenir y los selk'nam que vivían antes acá”.

Paralelamente, en el Gimnasio del recinto, el cantautor magallánico Julio Argentino Díaz interpretó canciones como “El Caballo Cansado”, “El Blues de Jimmy” y “El Terremoto Chilote”, para luego dar paso al espectáculo circense, con trucos de magia, acrobacias, malabarismo y muchas risas.

Cabe destacar que esta Feria Literaria contó con la participación de librerías provenientes de Punta Arenas. Entre ellas se encuentran: “Pingüilibros” y “Entrepáginas”, que llevaron un stock de libros compuesto por clásicos de la literatura y narrativas emergentes. Además, estuvieron presentes: la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego, el Centro de Formación Técnica de Magallanes, la Biblioteca Municipal de Porvenir y Bibliotecas Escolares CRA.



MINVU - Conservación de Vías Urbanas Punta Arenas

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

MINVU - Conservación de Vías Urbanas Punta Arenas
nuestrospodcast
cormagallanes

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
nota171225C-1024x576

INAUGURAN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE PERROS BAGUALES Y OTROS ANIMALES EN ISLA NAVARINO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ejercitoantartica

EJÉRCITO REALIZA TRAVESÍA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA Y ACTUALIZA MEDICIONES GEODÉSICAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO PUERTO WILLIAMS 3

EN PUERTO WILLIAMS SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO