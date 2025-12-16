Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de diciembre de 2025

ICÓNICO BAR SOSTENIBLE EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE RENUEVA SU INFRAESTRUCTURA

​Remodelación responde al plan de modernización que está llevando a cabo Hotel Las Torres en su arquitectura

REMODELACION-HOTEL-OCTUBRE-2025-06175 (3)

​En el marco de su proyecto de remodelación iniciado en el invierno de 2024, Hotel Las Torres, ubicado en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, dio por finalizada la segunda etapa de su proyecto de renovación, entregando una nueva infraestructura para su bar, recepción y salón de excursiones. Propuesta que se ajusta a un diseño que apunta a ofrecer a sus huéspedes una experiencia moderna, confortable y patagónica.

Bar Pionero, contando con 15 años de historia de coctelería sostenible en el Parque Nacional Torres del Paine, ha trabajado durante varias temporadas su propuesta medioambiental, destacando el reemplazo de sus bombillas de plástico por instrumentos de cobre, el reciclaje de botellas para transformarlas en eco-vasos, y el trabajo mancomunado con la huerta biointensiva del hotel para gestionar los residuos orgánicos generados por su cocina.

Para el inicio de la temporada 2025-2026, Hotel Las Torres presentó una nueva propuesta visual para Bar Pionero, pasando de una barra acotada a un mesón más amplio para generar una dinámica más enriquecedora entre los bartenders y los huéspedes. Esto incluye un espacio diseñado desarrollar una nueva actividad bautizada como “Bartender por un día”.

En esta área circular de la barra, el headbartender de Bar Pionero, Federico Gil, organiza su masterclass de coctelería, una sesión de cerca de una hora en la que les enseña a los asistentes cómo preparar un clásico cóctel patagónico y cómo desde este oficio pueden aportar al cuidado del medio ambiente.

Las paredes de Bar Pionero también juegan un nuevo rol dentro de la imagen del servicio. Aquí, las repisas se extienden hasta lo más alto del bar, dando espacio para guardar los frascos dedicados a la producción shrubs, jarabes agridulces que resultan de la combinación de frutas, vinagres y azúcares. Parte de los ingredientes esenciales de las preparaciones de los bartenders.

Federico Gil comenta que el concepto del nuevo Bar Pionero surgió de diversas conversaciones con el arquitecto Pedro Kovacic y el diseñador de interiores Enrique Concha, en las que decidieron extender el concepto de Patagonia Contemporánea, con el cual desarrollaron la remodelación de las habitaciones del hotel durante la temporada anterior, para poder darle una nueva imagen al bar.

Kovacic y Concha explican que el concepto Patagonia Contemporánea apunta a priorizar la estética en el paisaje por sobre la infraestructura, donde los espacios se transforman en lugares neutrales de contemplación con una decoración minimalista pero moderna. En Bar Pionero el concepto sigue la misma línea.

El bar ahora cuenta con paredes que mezclan los tonos oscuros y lisos con la madera envejecida, entregando protagonismo al principal atractivo del lugar: la coctelería. De esta manera, los colores son otorgados por los frascos con shrubs, los alambiques dedicados a rescatar el alcohol de los restos de cerveza y las plantas que se utilizan en la decoración de los tragos.

El headbartender de Bar Pionero a la vez comenta que el concepto apunta a rescatar una de las tradiciones clásicas de la cultura chilena: las pulperías. Donde un boticario solía acomodar sus productos en altas estanterías, teniendo a su haber un amplio inventario de artículos. Gil espera que también, con el paso de los meses, el uniforme del equipo del bar refleje este concepto tan clásico de la historia de nuestro país.

Nueva recepción: La nueva portada de Hotel Las Torres

Como parte de los trabajos de remodelación, también la recepción del hotel fue renovada con un espacio más amplio y una escenografía que rescata distintos aspectos de la historia del edificio: la fauna, los baqueanos y la familia fundadora del hotel.

También la entrada fue renovada por una rampa levemente inclinada para facilitar el ingreso de huéspedes con movilidad reducida, facilitando el ingreso también de maletas y bolsos de todo tipo. Con ello también se remodeló el Salón Calafate, conocido por ser el espacio dedicado para que los huéspedes de Hotel Las Torres reciban su inducción antes de iniciar cada excursión. Este espacio ahora cuenta con un acceso más inclusivo. y también se ha igualado su diseño con la propuesta general del hotel, donde los colores oscuros y la madera envejecida tienen el protagonismo.


torresdelpaine

GREMIOS DEL TURISMO CUESTIONAN DECISIÓN CENTRALIZADA QUE MODIFICA LA OPERACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

Leer Más

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

borickast
nuestrospodcast
magellanexplorer

LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MUESTRA VINILOS

¡¡¡VINILOS VUELVEN EN GLORIA Y MAJESTAD A LA MAURICIO BRAUN ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE!!!

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mjcs

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA TRIUNFO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y LLAMA A UN “GOBIERNO DE EXCELENCIA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
comisariavirtual

COMISARÍA VIRTUAL: MÁS DE 165 MIL PERSONAS HAN HECHO EL TRÁMITE PARA EXCUSARSE DE VOTAR EN SEGUNDA VUELTA