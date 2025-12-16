ICÓNICO BAR SOSTENIBLE EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE RENUEVA SU INFRAESTRUCTURA

​En el marco de su proyecto de remodelación iniciado en el invierno de 2024, Hotel Las Torres, ubicado en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, dio por finalizada la segunda etapa de su proyecto de renovación, entregando una nueva infraestructura para su bar, recepción y salón de excursiones. Propuesta que se ajusta a un diseño que apunta a ofrecer a sus huéspedes una experiencia moderna, confortable y patagónica.



Bar Pionero, contando con 15 años de historia de coctelería sostenible en el Parque Nacional Torres del Paine, ha trabajado durante varias temporadas su propuesta medioambiental, destacando el reemplazo de sus bombillas de plástico por instrumentos de cobre, el reciclaje de botellas para transformarlas en eco-vasos, y el trabajo mancomunado con la huerta biointensiva del hotel para gestionar los residuos orgánicos generados por su cocina.



Para el inicio de la temporada 2025-2026, Hotel Las Torres presentó una nueva propuesta visual para Bar Pionero, pasando de una barra acotada a un mesón más amplio para generar una dinámica más enriquecedora entre los bartenders y los huéspedes. Esto incluye un espacio diseñado desarrollar una nueva actividad bautizada como “Bartender por un día”.



En esta área circular de la barra, el headbartender de Bar Pionero, Federico Gil, organiza su masterclass de coctelería, una sesión de cerca de una hora en la que les enseña a los asistentes cómo preparar un clásico cóctel patagónico y cómo desde este oficio pueden aportar al cuidado del medio ambiente.



Las paredes de Bar Pionero también juegan un nuevo rol dentro de la imagen del servicio. Aquí, las repisas se extienden hasta lo más alto del bar, dando espacio para guardar los frascos dedicados a la producción shrubs, jarabes agridulces que resultan de la combinación de frutas, vinagres y azúcares. Parte de los ingredientes esenciales de las preparaciones de los bartenders.



Federico Gil comenta que el concepto del nuevo Bar Pionero surgió de diversas conversaciones con el arquitecto Pedro Kovacic y el diseñador de interiores Enrique Concha, en las que decidieron extender el concepto de Patagonia Contemporánea, con el cual desarrollaron la remodelación de las habitaciones del hotel durante la temporada anterior, para poder darle una nueva imagen al bar.



Kovacic y Concha explican que el concepto Patagonia Contemporánea apunta a priorizar la estética en el paisaje por sobre la infraestructura, donde los espacios se transforman en lugares neutrales de contemplación con una decoración minimalista pero moderna. En Bar Pionero el concepto sigue la misma línea.



El bar ahora cuenta con paredes que mezclan los tonos oscuros y lisos con la madera envejecida, entregando protagonismo al principal atractivo del lugar: la coctelería. De esta manera, los colores son otorgados por los frascos con shrubs, los alambiques dedicados a rescatar el alcohol de los restos de cerveza y las plantas que se utilizan en la decoración de los tragos.



El headbartender de Bar Pionero a la vez comenta que el concepto apunta a rescatar una de las tradiciones clásicas de la cultura chilena: las pulperías. Donde un boticario solía acomodar sus productos en altas estanterías, teniendo a su haber un amplio inventario de artículos. Gil espera que también, con el paso de los meses, el uniforme del equipo del bar refleje este concepto tan clásico de la historia de nuestro país.



Nueva recepción: La nueva portada de Hotel Las Torres



Como parte de los trabajos de remodelación, también la recepción del hotel fue renovada con un espacio más amplio y una escenografía que rescata distintos aspectos de la historia del edificio: la fauna, los baqueanos y la familia fundadora del hotel.



También la entrada fue renovada por una rampa levemente inclinada para facilitar el ingreso de huéspedes con movilidad reducida, facilitando el ingreso también de maletas y bolsos de todo tipo. Con ello también se remodeló el Salón Calafate, conocido por ser el espacio dedicado para que los huéspedes de Hotel Las Torres reciban su inducción antes de iniciar cada excursión. Este espacio ahora cuenta con un acceso más inclusivo. y también se ha igualado su diseño con la propuesta general del hotel, donde los colores oscuros y la madera envejecida tienen el protagonismo.





