CONCIERTO "ENTRE SUSPIROS Y TANGO" CELEBRA EL DÍA DEL TANGO EN PUNTA ARENAS

El Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro fue el escenario del concierto "Entre Suspiros y Tango", presentación organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y su Fundación Cultural en el marco del Día Internacional del Tango, conmemorado cada 11 de diciembre en honor a Carlos Gardel y Julio de Caro. La actividad reunió a un numeroso público que disfrutó de un programa de una hora, a cargo de músicos regionales y bailarines del Ballet Folklórico Municipal.

En esta ocasión, el elenco instrumental estuvo integrado por Jaime Olivares, Cristian López, Francisca Andrade, Cristian Pittet, Daniela Águila y Pilar Delgado, quienes interpretaron piezas clásicas del género junto a piano, violín, cello, guitarra, bandoneón y voz. El repertorio incluyó doce obras emblemáticas como La Cumparsita, Garganta con arena, Milonga de mis amores, Uno, Los mareados, Volver y Cambalache, entre otras. La presentación sumó además la puesta en escena del Ballet Folklórico Municipal, dirigido por Óscar Carrión.

El alcalde Claudio Radonich destacó el sentido de esta celebración y el cierre que representa para la programación anual. "Como era el Día Internacional del Tango, quisimos conmemorarlo con un concierto en nuestro Centro Cultural. Estamos muy contentos porque la Cartelera Cultural 2025 concluye con grandes números: más de 65 actividades realizadas por la Municipalidad y la Fundación Cultural, lo que significó una presentación prácticamente cada semana", señaló.

El jefe comunal subrayó que tanto el Teatro Municipal como el Centro Cultural fueron los principales espacios para una amplia oferta artística que reunió a más de 35.000 asistentes durante el año. "Tuvimos tango, jazz, ballet, las galas de nuestros elencos, el ciclo de piano, teatro y muchas otras propuestas. Por eso es tan importante seguir invirtiendo en cultura. Todo esto se ha logrado sin recursos adicionales, solo con gestión y con la idea de ofrecer más opciones a nuestros vecinos", explicó.

Radonich valoró especialmente la participación de artistas locales en esta presentación. "El concierto de hoy reunió únicamente a talentos regionales, muchos de ellos jóvenes, que encuentran en estas instancias un impulso muy significativo. Estamos muy agradecidos por la excelente respuesta del público durante todo 2025", afirmó.

Asimismo, el edil recalcó que el 90% de la actividad cultural de Punta Arenas depende directamente de la Municipalidad, con programación gratuita y abierta a la comunidad. "Esperamos en 2026 seguir por el mismo camino, entendiendo siempre que la cultura es una inversión que debe llegar a cada habitante de nuestra ciudad", concluyó.

Con esta velada dedicada al tango, la comuna cerró oficialmente su Cartelera Cultural 2025, reafirmando su apuesta por el acceso a la cultura, el fomento de artistas locales y la consolidación de espacios públicos dedicados a las artes.





