Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de diciembre de 2025

DIRECTOR DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES DE SANTO TOMAS PUNTA ARENAS DETALLA CARACTERÍSTICAS Y PROYECCIÓN DE LA CARRERA TÉCNICO EN DEPORTES

Buenos días región.

stotomastecnicodeporte

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de las carreras del Área de Actividad Física y Deportes de Santo Tomás Punta Arenas, Mario Villegas, entregó detalles sobre la oferta formativa del Centro de Formación Técnica en relación con la carrera Técnico en Deportes.

Villegas explicó que el programa tiene una duración de 5 semestres, se imparte en modalidad presencial y en jornada diurna, respondiendo a la demanda de jóvenes que buscan una formación práctica, vinculada al entorno deportivo y con espacios reales de aplicación.

El director destacó que esta especialidad del CFT Santo Tomás se desarrolla en conjunto con el Comité Olímpico de Chile, organismo rector del deporte nacional. Esto permite que el plan formativo se construya con el apoyo de las Federaciones Nacionales Deportivas que integran la Escuela Nacional de Entrenadores, otorgando al programa cuatro certificaciones únicas en el país dentro de este ámbito.

Indicó además que el trabajo colaborativo con las federaciones permite que los estudiantes reciban herramientas actualizadas y alineadas con estándares nacionales e internacionales, fortaleciendo una formación integral basada en los valores de Santo Tomás y en los principios de la Carta Olímpica.




libroescelba

LIBRO DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTACA INICIATIVA DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
nuestrospodcast
helicopteroconaf

YA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE EL HELICÓPTERO QUE APOYARÁ EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
paampuero

PATRICIO AMPUERO CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD EN PLAN DE MANEJO Y TEME IMPACTO EN LA PESCA ARTESANAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gendarmeriafundacion

CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN Y GENDARMERÍA EN FAVOR DE PERSONAS VULNERABLES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
core10122025

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS