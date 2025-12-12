DIRECTOR DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES DE SANTO TOMAS PUNTA ARENAS DETALLA CARACTERÍSTICAS Y PROYECCIÓN DE LA CARRERA TÉCNICO EN DEPORTES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de las carreras del Área de Actividad Física y Deportes de Santo Tomás Punta Arenas, Mario Villegas, entregó detalles sobre la oferta formativa del Centro de Formación Técnica en relación con la carrera Técnico en Deportes.

Villegas explicó que el programa tiene una duración de 5 semestres, se imparte en modalidad presencial y en jornada diurna, respondiendo a la demanda de jóvenes que buscan una formación práctica, vinculada al entorno deportivo y con espacios reales de aplicación.

El director destacó que esta especialidad del CFT Santo Tomás se desarrolla en conjunto con el Comité Olímpico de Chile, organismo rector del deporte nacional. Esto permite que el plan formativo se construya con el apoyo de las Federaciones Nacionales Deportivas que integran la Escuela Nacional de Entrenadores, otorgando al programa cuatro certificaciones únicas en el país dentro de este ámbito.

Indicó además que el trabajo colaborativo con las federaciones permite que los estudiantes reciban herramientas actualizadas y alineadas con estándares nacionales e internacionales, fortaleciendo una formación integral basada en los valores de Santo Tomás y en los principios de la Carta Olímpica.

